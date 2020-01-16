Van’da KOSKS çalışmaları sona erdi

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS) çalışmaları sona erdi.

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi iş birliğiyle; 2020 faaliyet planında yer alan Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS) çalışmaları sona erdi. Ekipler tarafından Van Gölü kıyısı boyunca ve diğer tüm sulak alanlarında yapılan Kış Ortası Su Kuşu Sayımı (KOSKS) çalışması tamamlandı. Türkiye genelinde tüm illerde eş zamanlı yapılan çalışmada su kuşu özelinde tür çeşitliliği gözlemlenerek popülasyonları tespit ediliyor.

VAN 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:49

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