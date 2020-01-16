Özalp ilçesinde ‘Okuma Bayramı’ etkinliği

Van’ın Özalp ilçesindeki Dönerdere İmam Hatip Ortaokulu 5 ve 6. sınıflar Kur’anı Kerim okumayı öğrenen öğrenciler için ‘Okuma Bayramı’ etkinliği düzenlendi.
Dönerdere İmam Hatip Ortaokulu 5 ve 6. sınıf öğrencileri Kur’anı Kerim’i yüzünden ve tecvit kurallarına uygun olarak okumaya geçtiler. Bu nedenle okulda ‘Okuma Bayramı’ etkinliği düzenlendi. Dönerdere İmam Hatip Ortaokulu tarafında düzenlenen etkinlikte, öğrenciler Kur’anı Kerim ve ilahiler okudu.
VAN
16 Ocak 2020 Perşembe
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