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Van’da ‘Bağımlılıkla Mücadele İl ve İlçe Koordinasyon Toplantısı’ yapıldı

İHA

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkanlığında 'Bağımlılıkla Mücadele İl ve İlçe Koordinasyon Toplantısı' gerçekleştirildi.

Van’da ‘Bağımlılıkla Mücadele İl ve İlçe Koordinasyon Toplantısı’ yapıldı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkanlığında ‘Bağımlılıkla Mücadele İl ve İlçe Koordinasyon Toplantısı’ gerçekleştirildi.
Valilik Alipaşa Toplantı Salonunda yapılan toplantıda, ilk olarak İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Büşra Tapan Soğanda, Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı, uyuşturucu ve bağımlılık ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar, koruyucu ve önleyici hizmetleri sunum eşliğinde anlattı. Toplantıda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadelede elde edilen başarılar ve yapılan operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu miktarı hakkında bilgi verildi.
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, toplumun bu konuda daha duyarlı hale gelmesi için çalışma yapılması gerektiğine dikkat çekti. Vali Bilmez, “Emniyetimiz ve jandarmamız çok önemli operasyonlarla büyük başarılar elde etti. Bu mücadelede aileler başta olmak üzere toplumun her kesimine çok büyük görevler düşüyor. Her kurumun kendi alanında yapacağı eğitim çalışmaları uyuşturucu bağımlılığı ile mücadelede başarıyı arttıracaktır. Bu konuda seferber olmalıyız ve 2020 yılını daha da büyük başarılarla kapatmalıyız” dedi.
Toplantı sonunda çeşitli kararlar alındı ve bu kararların uygulanması için yapılacaklar hakkında toplantıya katılanların görüşleri dinlendi.
Toplantıya Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşu amirleri de katıldı.

VAN

16 Ocak 2020 Perşembe

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