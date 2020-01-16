Edremit’te ev yangını

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Van merkez Edremit ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Edremit ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evde yangın çıktığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Gevaş Gurup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi zarar meydana geldi.

VAN 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:49

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