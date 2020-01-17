Çöplükte tellere bağlı ölüme terk edilen Dost artık mutlu

Van’da iki yıl önce tellere bağlı vaziyette çuvala konulup çöp konteynerine atılarak ölüme terk edilen ve daha sonra belediye görevlileri tarafından bulunarak ‘Dost’ adı verilen köpeğin değişimi dikkat çekiyor.

VanÖzalp karayolunda bulunan vahşi çöp depolama alanında 2018 yılında İpekyolu Belediyesi temizlik ekiplerince çöp konteyneri içerisinde fark edilen köpek, Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi'nde koruma altına alındı. Veteriner hekimler gözetiminde tedavisi tamamlanan köpek, İpekyolu Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi'ne teslim edildi. Akademideki görevliler, köpeğe dostça davranışlarından dolayı ‘Dost’ adını verdi. Ayakta duramaz haldeki Dost, sevgi ve bakımla iki yılda büyük değişim yaşadı. İlk zamanlarda insanlardan korkan Dost, engelli kursiyer ve öğreticilerin sıcak ilgisinden dolayı insanlara yeniden güvenmeye başladı. İki yıllık süreçte sağlığına kavuşan Dost, görme engelli bireylerin de en büyük yardımcısı oldu.



“Dost’un trajik bir hikayesi var”

İHA muhabirine konuşan özel eğitim öğretmeni Cumali Özer, iki yıl önce tanıştıkları ve Dost ismini verdikleri köpeğin çok trajik bir hikayesinin olduğunu belirtti. Ayakta duramayacak vaziyette akademiye getirilen Dost’un hikayesini anlatan Özer, “Buraya ilk geldiğinde bakmak istemedim. Çünkü çok kötü bir durumdaydı. Tedavileri yapılmıştı, ancak ayakta durmakta güçlük çekiyordu. İnsanlara olan güveni çok sarsılmıştı. Yaklaştığımızda bize arkasını dönüyordu. Bu da onun nasıl bir travma geçirdiğini gösteriyordu” dedi.



“Kursiyerlerimizin özel ilgisini çekmeye başladı”

Kursiyerlerin Dost’a büyük ilgi duyduğunu ve sevgi gösterdiklerini dile getiren Özer, “Akademinin bütün üyeleri olarak çok üzülmüştük. Bu yüzden Dost’u sahiplenmemiz çok zor olmadı. Zaman zaman bakımlarını yaptık. Veteriner hekimler gelip takiplerini yaptılar. Daha sonra kursiyerlerimizin özel ilgisini çekmeye başladı. Kursiyerlerimiz beslenmesi konusunda Dost’a dikkat ediyorlardı” diye konuştu.



“Görme engelli kursiyerlerimize karşı hassas olduğunu keşfettik”

Dost’un iki yıllık süre içinde akademide eğitim gören görme engelli kursiyerlere rehberlik ettiğini anlatan Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu sürede Dost’un görme engelli kursiyerlerimize karşı hassas olduğunu keşfettik. Bu spontane gelişti. Bir görme engelli kursiyerimiz kendisini gezdirmek istedi. Normalde bizimle oyun oynar, üzerimize zıplar ama görme engelli bir kursiyerimiz onun zincirini eline aldığında Dost ilginç bir şekilde sakinleşiyor. Sanki bunu hissediyor ve sarı bandı geçmiyor. Görme engelli kursiyerimizi gezdiriyordu. Bu da bizim için ilginç bir deneyim oldu.”



“Onunla dost olduk”

Dost’un iki yıl önce aralarına katıldığını söyleyen görme engelli Ali Bilen ise, gezintiye çıktıklarında Dost’un kendilerine rehberlik ettiğini dile getirdi. Bilen, “Belediye temizlik personelleri 2 yıl önce Dost’u çöpte tellere bağlı halde buldu. Belediyemiz köpeğe sahip çıktı. Ardından köpek merkezimize gönderildi. Bu süre içinde biz onunla dost olduk ve birlikte gezintiye çıkıyoruz. Sarı şeritleri takip eden Dost, biz görme engellilere yardımcı oluyor. İnsanlar bu köpeğe vahşice işkence yapmışlar. Ancak buna rağmen o bize güzel davranıyor” dedi.

VAN 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:49

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