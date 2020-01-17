Ercişli öğrencilere karne hediyesi kışlık bot

ISTANBUL'da yaşayan hayırsever iş insanı, Van'ın Erciş ilçesinde 50 öğrenciye karne hediyesi olarak kışlık bot gönderdi.

İstanbul'da yaşayan ve ismini açıklamayan hayırsever, yakını olan Fetullah Kardaş aracılığı ile Erciş'te faaliyet gösteren Er-Yaşad Derneği ile irtibata geçti. İstek üzerine de ilçenin Alkanat Mahallesi'nde bulunan Alpaslan İlköğretim Okulu'nda belirlenen 5'inci sınıf öğrencisi 50 öğrenciye, karne hediyesi olarak kışlık bot hediye edildi. Kışlık botlar, öğrencilere Er-Yaşad Başkanı Gökmen Sakin tarafından dağıtıldı. Öğrenciler, hediyelerle büyük mutuluk yaşadıklarını ifade ederken, Okul Müdürü Salih İslamoğlu da duyarlılık gösteren iş insanına tesekkür ettiklerini söyledi.



VAN 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:49

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