Kursiyerlerden tiyatro gösterisi

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– Van’ın Çatak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan Halk Eğitim Merkezi Uygulamalı Tiyatro Kursuna katılan kursiyerlerinden oluşan tiyatro topluluğunun hazırladığı oyun büyük beğeni topladı.

Kurs öğretmenleri Mehmet Salih Tomay ve Mehmet Dinç öncülüğünde gerçekleştirilen tiyatro gösterisi, eğlenceli dakikalara sahne oldu. Güldürürken düşündüren tiyatro oyunu, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Atatürk İlkokulunun konferans salonunda düzenlenen gösteriye Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen, İlçe Emniyet Amiri Emre Kayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erkan Manto, ilçede görevli kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve misafirler katıldı.

İzleyiciler tarafından ayakta alkışlanan gösteri sonunda sahneye davet edilen ilçe protokolü ile fotoğraf çekiminin ardından gösteri sona erdi.

VAN 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:49

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