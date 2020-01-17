Tuşba’da karne heyecanı

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Van’ın Tuşba ilçesinde karne alan öğrenciler yarıyıl tatiline çıktı.

Yemlice Mahallesi’ndeki Şehriban Sami Yıldırım İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, şube müdürleri M. Baki Karabulak, Mehmet Güzelyıldız, Zakir Taşkın, Seyit Bahattin Seyitoğlu ve Mehmet Kızıldeniz, köy muhtarı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Karne töreni öncesinde öğrencilerle bir süre sohbet eden Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, "20192020 eğitim öğretim yılının birinci yarıyılı bugün alacağınız karnelerle sona eriyor. Yarıyıl tatilinizi en güzel şekilde geçirmenizi ve ikinci yarıyıla daha istekli başlayarak sene sonunda başarılı sonuçlarla tatile gireceğinize yürekten inanıyorum. Hepinize iyi tatiller dilerim" dedi.

Konuşmanın ardından Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani ve katılımcılar, öğrencilere karnelerini verdi.

VAN 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:49

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