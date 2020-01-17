Çaldıran’da karne sevinci

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çaldıran’da karne sevinci

İHA

Çaldıran’da karne sevinci

Van’ın Çaldıran ilçesinde 19 bin 650 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi.
Yağbasan İlkokulu ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Anaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Çaldıran Kaymakamı Adem Can, Belediye Başkanı Şefik Ensari, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Ece, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atay, öğretmenler ve veliler katıldı. Öğrencilere 15 günlük tatil süresince bol bol dinlenerek kitap okumalarını öneren Kaymakam Adem Can, "İlçemizdeki 105 okulumuzda bin 170 öğretmenimizin 19 bin 650 öğrencimize 20192020 eğitim öğretim yılının ilk dönemini düzenlediğimiz karne dağıtım töreniyle tamamladık. Büyük özveri ile çalışan öğretmenlerimizin verdikleri çabalar sonucunda öğrencilerimizin emekleri ile sömestr tatiline girmiş bulunuyoruz. Karne notları iyi olmayan öğrencilerimiz olabilir, asla üzülmeyin. Önümüzdeki ikinci eğitim öğretim döneminde daha çok çalışarak bunu toparlayacağınızdan eminim. Tatil döneminde bolca dinlenerek kitap okuyun. İlçemizde eğitim çıtasının her geçen gün yukarı doğru ivme kazanması ile birlikte siz öğrencilerimizin başarısını görmekteyiz. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Başarı emek ister, özveri ister. İlçemizde gerek kaymakamlığımız gerekse belediyemiz; okul, öğretmen ve öğrencilerimizin daha güzel eğitim görmeleri için ciddi anlamda çaba harcamaktayız. Başarı sizlerden destek vermek bizlerden" dedi.
Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ise, 20192020 eğitim öğretim yılının ilk yarısının tamamlandığını belirterek, “İlçemizde geçen yıllara bakıldığında eğitim öğretimde ‘bizler de varız’ deme noktasına getiren siz sevgili öğrencilerimizi kutluyorum. Emektar öğretmenlerimizin çabası, siz öğrencilerimizin özverisi sonucu bir eğitim öğretim yılını yarıladık. Bu boş zamanı güzel değerlendirerek ikinci döneme hazırlıklar yapınız. Emek ve özveri sizlerden, sizlere güç ve destek vermek bizlerden olacaktır" ifadelerini kullandı.
Karne dağıtımından sonra protokol üyeleri öğretmen ve öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

VAN

17 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 05:49
  • GÜNEŞ 07:15
  • ÖĞLE 12:21
  • İKİNDİ 14:55
  • AKŞAM 17:17
  • YATSI 18:38
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hayırsever kardeşlerden köy okuluna karne hediyesi
YEREL HABERLER Hayırsever kardeşlerden köy okuluna karne hediyesi
Başkan Tanış’tan yarıyıl mesajı
YEREL HABERLER Başkan Tanış’tan yarıyıl mesajı
Van’da yıldız şeklinde kar yağdı
YEREL HABERLER Van’da yıldız şeklinde kar yağdı
Tuşba’da karne heyecanı
YEREL HABERLER Tuşba’da karne heyecanı
Van’da ‘Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri’ programı
YEREL HABERLER Van’da ‘Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri’ programı
İpekyolu Belediyesinden çocuklar için tatile yarıyıl şenliği
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden çocuklar için tatile yarıyıl ...
Başkan Vekili Aslan öğrencilerin karne sevincine ortak oldu
YEREL HABERLER Başkan Vekili Aslan öğrencilerin karne sevincine ...
‘Kahvaltının başkenti’ Van’dan Dr. Öz'e davet
YEREL HABERLER ‘Kahvaltının başkenti’ Van’dan Dr. Öz'e davet
Van Büyükşehir Belediyesi ilkbahara kadar 700 bin çiçek üretecek
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi ilkbahara kadar 700 bin ...
Başkale'de kar yağışı altında karne sevinci
YEREL HABERLER Başkale'de kar yağışı altında karne sevinci
Çatak’ta karne sevinci
YEREL HABERLER Çatak’ta karne sevinci
Van heyetinden Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’na ziyaret
YEREL HABERLER Van heyetinden Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’na ...
Özalp ilçesinde karne heyecanı
YEREL HABERLER Özalp ilçesinde karne heyecanı
Kursiyerlerden tiyatro gösterisi
YEREL HABERLER Kursiyerlerden tiyatro gösterisi
Gürpınar'da veliler de karne heyecanı yaşadı
YEREL HABERLER Gürpınar'da veliler de karne heyecanı yaşadı
Van’da 310 bin öğrenci karnelerini aldı
YEREL HABERLER Van’da 310 bin öğrenci karnelerini aldı
Abdulselam, hediye kamerasıyla karne heyecanını görüntüledi
YEREL HABERLER Abdulselam, hediye kamerasıyla karne heyecanını ...
Çaldıran Belediyesinden kırsal mahalle yollarında tuzlama çalışması
YEREL HABERLER Çaldıran Belediyesinden kırsal mahalle yollarında ...
Van'da karla mücadele çalışması
YEREL HABERLER Van'da karla mücadele çalışması
Özalp ilçesinde durdurucu soğuklar
YEREL HABERLER Özalp ilçesinde durdurucu soğuklar
Van’da dondurucu havada çiçek üretimi Eksi 20 derecede doğal gazlı seralarda yetiştirilen çiçekler, kentin cadde ve sokaklarını süsleyecek
YEREL HABERLER Van’da dondurucu havada çiçek üretimi Eksi 20 ...
Erciş’te toplu taşıma araçları denetlendi
YEREL HABERLER Erciş’te toplu taşıma araçları denetlendi
Ercişli öğrencilere karne hediyesi kışlık bot
YEREL HABERLER Ercişli öğrencilere karne hediyesi kışlık bot
Çöplükte tellere bağlı ölüme terk edilen Dost artık mutlu
YEREL HABERLER Çöplükte tellere bağlı ölüme terk edilen Dost artık ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X