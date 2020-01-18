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Van’da yapılacak kalkınma ve yatırım odaklı projeler görüşüldü

İHA

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas tarafından koordine edilen toplantıda, belediye başkanlarıyla DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir Van'da yapılacak projeleri değerlendirdi.

Van’da yapılacak kalkınma ve yatırım odaklı projeler görüşüldü

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas tarafından koordine edilen toplantıda, belediye başkanlarıyla DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir Van’da yapılacak projeleri değerlendirdi.
Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleştirilen toplantıya Edremit, Erciş, Tuşba, Gürpınar, Gevaş, Çatak ve Bahçesaray belediye başkanları katıldı. Toplantının açılışında konuşan Van Milletvekili Abdulahat Arvas, AK Parti döneminde Doğu Anadolu Bölgesi’ne geçmişe kıyasla daha fazla önem verildiğini ifade ederek, “Hükümetlerimiz döneminde, ülkemizin batısıyla olan gelişmişlik farkını azaltmak ve bölgenin refah seviyesini yükseltmek öncelikli müdahale alanlarından biri olarak değerlendirilmiştir. Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı da bu amaçla kurulmuştur. DAP İdaresi faaliyete başladığı 2013 yılından itibaren çeşitli sektörlere yönelik programlar uygulayarak bölgede yer alan birçok kamu kuruluşu, yerel yönetimler ve üniversitelere proje karşılığında finansman desteği sağlamıştır. Başlıklar halinde özetlemek gerekirse; küçük ölçekli tarımsal sulama, hayvan içme suyu göletleri, bitkisel ve hayvancılık altyapısının geliştirilmesi, tarihi kent bölgelerinin canlandırılması, okuma kültürünün geliştirilmesi ve güneş enerjisini destekleme gibi başlıca programlara destek verilmektedir. Belediye başkanlarımızın da proje çalışmalarına veya icra edecekleri hizmetlere finansman desteği sağlayacak DAP İdaresi Bölgemizde önemli bir çözüm ortağıdır. Bölgesel kalkınma, yerel, bölgesel, ulusal aktörlerin katılımıyla gerçekleşebilecek bir süreçle mümkündür” dedi.
DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir ise, bütün imkanlarını zorlayarak Doğu Anadolu Bölgesi’ne hizmet etmek için çalıştıklarını ifade ederek, “Bugüne kadar Van’da 212 kilometre sulama kanalı imalatı, 44 bin metreküp kapasiteli hayvan içme suyu göleti, İpekyolu canlı hayvan pazarı, Çaldıran ve Erciş kesimhaneleri, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine Bal URGE tesisi ile Van Çiftçi Eğitim Merkezi yaptık. Ayrıca desteklerimiz sadece tarım ve hayvancılık alanı ile sınırlı kalmadı. Bunun yanında Van’a yedi adet semt kütüphanesi, Tuşba İskele Sahil Rekreasyon Alanı, Van Kalesi yürüme yolu ve karşılama merkezi, Eski Van Şehri Kazısı ve Gevaş Selçuklu Mezarlığı çevre düzenlemesi gibi önemli projeleri de finanse ettik” ifadelerini kullandı.

VAN

18 Ocak 2020 Cumartesi

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