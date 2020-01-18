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Başkan Emre Ak; "Yoğun kış şartlarının yaşanmasından dolayı yaban hayvanlarına destek çıkalım"

İHA

Muş Doğa Sporları Avcılar Kulübü Başkanı Emre Ak, yoğun kış şartlarının yaşanmasından dolayı avcıları yaban hayvanlarına destek çıkmaya davet etti.

Başkan Emre Ak; "Yoğun kış şartlarının yaşanmasından dolayı yaban hayvanlarına destek çıkalım"

Muş Doğa Sporları Avcılar Kulübü Başkanı Emre Ak, yoğun kış şartlarının yaşanmasından dolayı avcıları yaban hayvanlarına destek çıkmaya davet etti.
20192020 av sezonu ile ilgili açıklama yapan Muş Doğa Sporları Avcılar Kulübü Başkanı Emre Ak, "20192020 av sezonu oldukça güzel ve kazasız belasız devam etmektedir. Ancak bazı hayvan türlerinin yani kınalı keklik, çil keklik ve tavşan gibi hayvanlarin avı 12 Ocak 2020 tarihinde kapanmıştır. Ayrıca ördek ve bazi av turlerinin avlanmaya devam etmekte ve 1 Mart 2020 tarihinde bu türlerinde avlanmaları yasaklanacaktır" dedi.
Kulüp üyelerinin artık avlanmaya değil ilde yoğun kış şartlarının yaşanmasından dolayı avcıları yaban hayvanlarına destek çıkmaya davet ettiğini ifade eden Ak, "Ayrıca içinde bulunduğumuz sezonda avcılarımızın yaşadığı sorunların önümüzdeki sezon yaşanmaması adına gerekli çalışmaların devam ediyor. Özellikle belgeli ve yasal avcılarımızın yasal meralarda yetkili olmayan kişiler tarafından engellenmesi bizim açımızdan en büyük sorun. Bu nedenle avlanmaya açık alanlardaki güvenlik güçlerinden ve köylerimizin muhtarlarından bu konuda yardımcı olmalarını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

VAN

18 Ocak 2020 Cumartesi

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