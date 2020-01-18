Van’da karla mücadele çalışması

Van Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, kent merkezi ve 13 ilçede eş zamanlı olarak karla mücadele çalışması başlattı.

164 araç ve 530 personelle karla mücadele çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren ekipler, gece boyu küreme, tuzlama ve yol açma çalışması yaptı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Yol Yapım Bakım ve Onarım, Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Dairesi başkanlıklarına bağlı personeller, Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanındaki Cumhuriyet, Kazım Karabekir, Sıhke, İskele, İkinisan, Milli Egemenlik, Zübeyde Hanım, Eski Cezaevi, Erekdağı ve Hastane caddelerinde kar temizleme çalışması yapıyor.

Çalışmaları büyük bir titizlikle yürüten ekipler, vatandaşların herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için mesai gözetmeksizin çalışıyor.

VAN 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 05:49

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