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Van’da kalifiyeli eleman sıkıntısı sona eriyor

İHA

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından hazırlanan 'Tekstilde Nitelik İşbirliği ile Gelişiyor' projesi ile kentin nitelikli eleman sıkıntısı sona erecek.

Van’da kalifiyeli eleman sıkıntısı sona eriyor

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından hazırlanan ‘Tekstilde Nitelik İşbirliği ile Gelişiyor’ projesi ile kentin nitelikli eleman sıkıntısı sona erecek.
Van’da kentin önemli sorunlarından biri olan nitelikli elaman sıkıntısı, “Tekstilde Nitelik İşbirliği ile Gelişiyor’ projesi ile sona eriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından toplumun dezavantajlı kesimlerinin sosyal ve ekonomik hayata katılımını sağlamak, üretkenlik ve yetenek gelişimini desteklemek amacıyla yürütülen 2019 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Van TSO tarafından yürütülen ve DAKA tarafından desteklenen ‘Tekstilde Nitelik İşbirliği ile Gelişiyor’ projesinin imza töreni, Valilik Ali Paşa Toplantı Salonunda gerçekleşti. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in başkanlığında yapılan imza törenine, Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ile Van TSO ve DAKA yönetim kurulu üyeleri katıldı. İmza töreninde bir açıklamada bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, projenin kentin ekonomisine büyük bir katkı sunacağını ifade ederek, “Proje bedeli yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olup, hibe desteği 1 milyon 80 bin TL civarındadır. Ben projenin hazırlanmasında emeği geçen Van TSO ve DAKA’ya teşekkür ediyorum” dedi.
Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ise, Van’da sosyal destek programına sunmak üzere 3 proje hazırladıklarını dile getirerek, “Bu proje, yaklaşık bir yıldır atıl durumda olan tekstil makinelerimizi, tekstil ara elamanı yetiştirmek konusunda sürekli eğitim merkezleri olacak şekilde tasarladığımız bir proje. Daha önce Avrupa Birliği desteğiyle Çaldıran Derneği ve Van Terziler Konfeksiyoncular Kunduracılar ve Giyim Sanatkarları Odası ile yürüttüğümüz projenin çıktısı halinde olan makineler, elimizde duruyordu. Bu anlamda o makineleri İŞGEM’le yaptığımız işbirliği ile hayata geçireceğiz. Bu proje, sürekli tekstilde çalışacak ve özellikle dezavantajlı durumda olan işsiz kadınların eğitilmesine yönelik bir faaliyet. Bu makineler daha önce 100’e yakın kadının eğitilmesinde değerlendirildi ve o 100 kadından 70’i şu anda tekstilde, evlerine ekmek götürme imkanına sahip oldular. İnşallah bu proje ile İŞGEM’de tekstil eğitim merkezi tarzında bir yapı oluşturacağız. Tabi bu projenin sürdürülebilirliği açısından milli eğitim ve halk eğitim merkezi uzmanlarından da yararlanacağız. Ben her şeyden öte daha önce yürüttüğümüz projeden elde ettiğimiz bu makinelerin, bundan sonra Van’ın iş gücüne ve nitelikli eleman yetiştirmesine sunacağı katkıyla ilgileniyorum. Bunun için çok mutluyum. Bu anlamda bu projeye yakın ilgisinden dolayı Valimize, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray’a ve projede yer alan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray da, Van’ın son yıllarda tekstilde bir marka haline geldiğine vurgu yaparak, “Biz tekstilde ciddi bir kümeleme potansiyeli yakaladık ve bunu her gün üzerine biraz daha koyarak devam ettiriyoruz. İlk olarak Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında tekstil kentin birinci etabını yaptık. Şu an ikinci etabın alt yapı çalışmaları devam ediyor. Birinci etap yüzde 100 doluluğa ulaşmış olup toplamda bugün 3 bin 500’ün üzerinde kayıtlı tekstil elamanı çalışıyor. Tabi sektör büyüdükçe, sektörel firmaların ihtiyaçları da bir bir açığa çıkıyor. Şu an firmalarımızın en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi, nitelikli eleman ihtiyacıdır. Bu anlamda bölgemizin genç nüfusundan oluşan bir potansiyelimiz mevcut. İnşallah bu proje çerçevesinde İŞGEM’de tekstil ile ilgili sürekli bir eğitim merkezi kurulacak. Biz burada hem tekstil kent hem de tekstil kentin dışında faaliyet gösteren firmalara sürekli nitelikli elaman yetiştirmeyi planlıyoruz. Güzel ve sürdürülebilirliği açısından da önemli bir proje. İnşallah tekstil sektörü Van’da emin adımlarla büyümeye devam edecek. Bundan sonraki desteklerimizle de biz bu işin sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından program, imza töreni ile sona erdi.

VAN

20 Ocak 2020 Pazartesi

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