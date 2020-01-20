Erciş'te ev yangını

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Van'ın Erciş ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Erciş ilçesine bağlı Salihiye Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evde yangın çıktığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Erciş Gurup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın söndürülürken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

VAN 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:48

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