Rahatsızlanan çocuğun imdadına belediye ekipleri yetişti

Van’ın Bahçesaray ilçesine bağlı İmamlı Mahallesi’nde rahatsızlanan 12 yaşındaki Kumru Lale’nin yardımına büyükşehir belediyesi ekipleri yetişti.

Şiddetli karın ağrısı yaşayan 12 yaşındaki Kumru Lale’nin ailesi, 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi. Tipi nedeniyle yolu kapanan mahalleye ulaşamayan sağlık ekipleri, durumu Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım Onarım Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekiplerine bildirdi. Bir paletli ve bir iş makinesiyle çalışmalara başlayan ekipler, 6 saatlik zorlu bir çalışmayla mahalleye ulaştı. İlçe merkezine yaklaşık 18 kilometre uzaklıkta bulunan mahallede ilk müdahalesi yapılan hasta çocuk, Bahçesaray Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler, ayrıca Kaşıkçılar Mahallesi yolunda mahsur kalan bir minibüsü de yarım saatlik bir çalışmayla kurtardı.

Öte yandan, yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 5 mahalle ve 24 mezra yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

VAN 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 05:48

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