Van'da ihaleye fesat karıştırma operasyonunda 6 tutuklama

Van'da ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, resmi evrakta sahtecilik, irtikap, zimmet ve görevi kötüye kullanmaktan düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca bazı kurum kantinlerinde ihale ve mal alımlarında usulsüzlük, ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik, rüşvet, irtikap, zimmet ve görevi kötüye kullanma suçlarını işledikleri değerlendirilen 18 şüpheli şahsa yönelik 7 Ocak 2020 günü saat 08.00’de eş zamanlı operasyon icra edildi. İcra edilen operasyon neticesinde 3'ü kamu personeli, 3'ü Van ilinde faaliyet gösteren firma sahibi olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alındı. Jandarmada sorguları tamamlanan ve adli makamlara sevk edilen 3'ü kamu personeli, 3'ü Van ilinde faaliyet gösteren firma sahibi 6 şüpheli şahıs tutuklandı. 1'i kamu personeli olmak üzere 4 şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı" denildi.

VAN 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 05:48

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