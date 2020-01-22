Kahvede Hacivat-Karagöz oyunu

Vanlı sanatçı Aziz Saydut tarafından kahvehanede sahnelenen HacivatKaragöz oyunu büyük beğeni topladı.

Tiyatro sanatçısı Aziz Saydut tarafından Kardeşler Çay Evinde sahnelenen HacivatKaragöz oyunu izleyenleri güldürdü. Yüzüncü Yıl Üniversitesinden bir kaç akademisyenin fikriyle kahvehane ortamına uyarlanan oyundan sonra tiyatro sanatçısı Aziz Saydut büyük alkış aldı. Etkinlikle ilgili konuşan Prof. Dr. A. Mecit Canatak, HacivatKaragöz oyununu kahvehane ortamında sahnelemeye karar verdiklerini belirterek, “Bir yandan limonlu çayların ve soba üstünde kaynayan tarçınların tadına bakarken, bir taraftan da çocukluğumuza inelim dedik. Çok da iyi ve keyifli bir nostalji oldu. Oyuncumuz Aziz Saydut oynarken hem kendisi eğlendi, hem de bizlere unutulmaz bir gece yaşattı. Bu vesile ile kendisine arkadaşlarımız adına çok teşekkür ederim” dedi.

Program, çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi.

VAN 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 15:00

AKŞAM 17:23

YATSI 18:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.