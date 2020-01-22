Başkale’de ‘uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele’ toplantısı

Van’ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak başkanlığında, “uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele” toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık toplantı salonunda kurum amirleri ile bir araya gelen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında kurumların yaptığı çalışmalar ve alınması gereken önlemler konusunda fikir alışverişinde bulundu. Toplantıda; Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğünce bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında sunum yapılırken, gelinen son durum değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Kaymakam Asım Solak, “Çocuklarımızı her türlü madde bağımlılığından korumak için kaymakamlık, belediye ve tüm kurumlarımızla birlikte mücadele konusunda tüm tedbirleri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz. Bu mücadeleye ilçemizdeki tüm kuruluşların, sivil toplum kuruluşlarının da destek olması gerekiyor" dedi.

Kaymakam Solak, toplantıya katılımlarından dolayı kurum müdürlerine teşekkür etti.

VAN 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 05:47

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