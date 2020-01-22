Vali Bilmez’den başarılı öğrencilere tablet ve telefon

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vali Bilmez’den başarılı öğrencilere tablet ve telefon

İHA

Van Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı sosyal hizmet merkezlerinde sosyal ekonomik destek alan başarılı öğrencilere Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in katılımıyla gerçekleştirilen törende tablet ve telefon hediye edildi.

Vali Bilmez’den başarılı öğrencilere tablet ve telefon

Van Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı sosyal hizmet merkezlerinde sosyal ekonomik destek alan başarılı öğrencilere Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in katılımıyla gerçekleştirilen törende tablet ve telefon hediye edildi.
İpekyolu, Tuşba, Edremit, Erciş ve Çaldıran ilçelerinde 30 başarılı öğrencinin ödül töreni Valilik Alipaşa Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Törende konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, öğrencilere hedeflerine ulaşmaları için çok çalışmaları gerektiğini söyledi. Başarılı olmak için zorluklara karşı azimli olmanın önemine dikkat çeken Vali Bilmez, “Hayalleriniz büyük olsun. Nasıl bir insan olmak istediğinizin hayalini kurun. Hayali olmayan insanın, memleketin, milletin geleceği de yoktur. Çünkü her şey bir hayal ile başlar. Ama sonra o hayali gerçekleştirmek ve hedefi yakalamak için çok çaba sarf etmemiz lazım. İmkanlarınızı zorlayarak müzik, spor, resim gibi her alanda yeteneklerinizi geliştirin. Eğer bunu başarırsanız diğer arkadaşlarınıza fark atar, fark attığınız için fark edilir ve hedeflerinize adım adım yaklaşırsınız. Allah hiçbir kulunun emeğini karşılıksız bırakmaz. Başarılı olmak için dua edin. Öğrencinin duasıdır fiili duadır. Yani çalışmaktır. Gelecek için karamsar olmayacağız. Rüyalarınızı bile güzel yorumlayın. Kendinize güvenin, kendinizi beğenin, kendinizle gurur duyun. Hedefleriniz için çabalayın. En kötü şartlarda bile çabalarsanız hedefinize ulaşırsınız. Azim her sorunu çözer. Şu anda imkanlarınız çok iyi. Bakanlık sizi fark etmiş ve ödüllendirmiş. Ailenizin, bakanlığın, memleketin sizden büyük bir beklentisi ve umudu var. Size güveniyoruz. Bizim, memleketimizin, insanlığın, yarınlarısınız. Kendinizi nasıl istiyorsanız öyle değiştirin, geliştirin. Yaşadığınız yerde güvenilir, saygı duyulan, başarılı insan olun” dedi.
Daha sonra Vali Mehmet Emin Bilmez, başarılı çocuklara hediyelerini vererek fotoğraf çektirdi.
Programa, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tarık Kuşman, çocuklar ve aileleri katıldı.

VAN

22 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 05:47
  • GÜNEŞ 07:13
  • ÖĞLE 12:23
  • İKİNDİ 15:00
  • AKŞAM 17:23
  • YATSI 18:43
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van ve Hakkari için kuvvetli kar yağışı uyarısı
YEREL HABERLER Van ve Hakkari için kuvvetli kar yağışı uyarısı
28 haftalık gebe kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 28 haftalık gebe kadın hayatını kaybetti
Başkan Ensari’ye 3 bin kişilik caminin maketini hediye ettiler
YEREL HABERLER Başkan Ensari’ye 3 bin kişilik caminin maketini ...
Başkale’de ‘uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele’ toplantısı
YEREL HABERLER Başkale’de ‘uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla ...
Başkan Şeylan’dan İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy’a ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Şeylan’dan İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy’a ...
Kahvede Hacivat-Karagöz oyunu
YEREL HABERLER Kahvede Hacivat-Karagöz oyunu
VASKİ ekipleri, soğuk ve kara rağmen hizmeti aksatmıyor
YEREL HABERLER VASKİ ekipleri, soğuk ve kara rağmen hizmeti ...
Eski devlet hastanesinin yeri için onay çıktı
YEREL HABERLER Eski devlet hastanesinin yeri için onay çıktı
(Özel) Abalı Kayak Merkezi sezonu açamadı Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç: “Alternatif kayak tesisi arayışlarımız var”
YEREL HABERLER (Özel) Abalı Kayak Merkezi sezonu açamadı Gençlik ve ...
Van'da iş yeri yangını
YEREL HABERLER Van'da iş yeri yangını
Araçlardaki uyuşturucuları 'Rexo' ve 'Bozo' buldu
YEREL HABERLER Araçlardaki uyuşturucuları 'Rexo' ve 'Bozo' buldu
Van’da yol açma çalışması
YEREL HABERLER Van’da yol açma çalışması
Van’da 4 kilo 244 gram metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 4 kilo 244 gram metamfetamin ele geçirildi
Van Gölü için 2 bin 800 rakımlı Hayal Dağı´na zirve yaptılar
YEREL HABERLER Van Gölü için 2 bin 800 rakımlı Hayal Dağı´na zirve ...
Van'da ihaleye fesat karıştırma operasyonunda 6 tutuklama
YEREL HABERLER Van'da ihaleye fesat karıştırma operasyonunda 6 ...
Van'da ihale yolsuzluğu soruşturmasında 6 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Van'da ihale yolsuzluğu soruşturmasında 6 kişi ...
Van Büyükşehir Belediyesi zabıtası bir yılda 4 bin 343 olaya müdahale etti
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi zabıtası bir yılda 4 bin ...
Van’da Facebook bölgesel istasyonu kuruluyor Van’da “Bölgesel Topluluk Merkezi” protokol imza töreni
YEREL HABERLER Van’da Facebook bölgesel istasyonu kuruluyor Van’da ...
Van’da ele geçirilen Çiğdeci kuşları hayvanat bahçesine gönderilecek
YEREL HABERLER Van’da ele geçirilen Çiğdeci kuşları hayvanat ...
Zernek Barajı'nın yüzeyi buz tuttu
YEREL HABERLER Zernek Barajı'nın yüzeyi buz tuttu
Van polisi 2019 yılında 1 milyon 297 bin paket kaçak sigara ele geçirdi
YEREL HABERLER Van polisi 2019 yılında 1 milyon 297 bin paket kaçak ...
Erciş'te odunluk yangını
YEREL HABERLER Erciş'te odunluk yangını
Van’da bilardo şampiyonası
YEREL HABERLER Van’da bilardo şampiyonası
Rahatsızlanan çocuğun imdadına belediye ekipleri yetişti
YEREL HABERLER Rahatsızlanan çocuğun imdadına belediye ekipleri ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X