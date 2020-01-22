Van’ın Bahçesaray ilçesinde 28 haftalık gebe kadın hayatını kaybetti.

Van Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bahçesaray ilçesine bağlı İmamlı Songulu mezrasında 22 Ocak 2020 tarihinde saat 02.53’de 112 Komuta Kontrol Merkezine (KKM) düşen çağrı üzerine Bahçesaray ekibinin 28 haftalık gebe Fatma Demirhan (32) için olay yerine intikal ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yaklaşık 15 kilometredeki hastaya yürüme mesafesinde dahil olmak üzere 03.12’de ulaşıldı. Olay yerine varan ekibimiz, hastanın olay yerinde hayatını kaybetmiş olduğunu tespit etti. Vaka kayıtlarını kontrol ettiğimizde, 16 Ocak 2020 tarihinde aynı hastanın ambulans talebinin olduğu ve ekibimizin olay yerine gittiğini, ancak hastanın hastaneye gitmek istemediğini, hasta ve hasta yakınında ret imzaladığını ekiplerimiz bildirdiler. Şüpheli ölüm bildirimi olarak ekibimiz savcılığa ve jandarmaya haber verdi. Ulusal Sağlık Sistemi kayıtlarına göre 10.07.2019 son adet tarihi olan gebenin gebelik bildirimi 10.10.2019 tarihinde Bahçesaray 5 Nolu Aile Hekimliği Birimi tarafından yapılmıştır. Gebeliği süresince aile hekimi tarafından 3 defa gebelik takibi ve izlemi yapılmıştır, ayrıca gebeliği boyunca Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 4 defa kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine, 1 defa da perinatoloji polikliniğine başvurmuştur. 14.10.2019 tarihinde aile hekimi tarafından riskli gebelik bildirimi yapılmış, il müdürlüğünce komisyona alınmış ve aile hekimine gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Bilinen kalp hastalığı öyküsü olan gebe kardiyoloji polikliniğine en son 30.07.2019 tarihinde giriş yapmıştır. Son dönemlerde 20.01.2019 ve 16.01.2019 tarihlerinde Bahçesaray Devlet Hastanesi acil polikliniğine giriş yapmıştır. Sağlık ekibinin her adımı eksiksiz yerine getirdiği, ihmalinin olmadığı gözlenmektedir” denildi.

VAN 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 15:00

AKŞAM 17:23

YATSI 18:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.