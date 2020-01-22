Van ve Hakkari için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü; Van ve Hakkari için yoğun kar yağışında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre bölgenin yarın (23.01.2020 Perşembe) Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Perşembe akşam saatlerinden sonra ve cuma günü beklenen kar yağışlarının Hakkari ve Van illerimizde kuvvetli (1020 cm.) ve yer yer yoğun kar (2040 cm.) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden, başta buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Yağışlı sistemin cuma günü akşam saatlerinden sonra bölgemizi terk edeceği tahmin ediliyor” denildi.

VAN 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 15:00

AKŞAM 17:23

YATSI 18:43

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