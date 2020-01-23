Genel Sekreter Türkman şantiyelerde incelemelerde bulundu

Edremit Kaymakamı ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman, Gürpınar ve Gevaş ilçelerinde büyükşehir belediyesine ait şantiyelerde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Türkman, beraberindeki Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan, Başkan Danışmanı Doç. Dr. Mucip Tapan, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Halil İbrahim Ateş’le Gürpınar ve Gevaş ilçelerine gitti. Burada Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı Kırkgeçit, Güzelsu ve Gevaş şantiyelerini ziyaret edip çalışanlarla bir araya geldi. Yol yapım ve karla mücadele çalışmaları hakkında ilgililerden bilgi alan Kaymakam Türkman, şantiyelerde de incelemelerde bulundu.

Kaymakam Türkman ve beraberindekiler, daha sonra Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar ve Gürpınar Belediyesi Başkanı Hayrullah Tanış’ı makamında ziyaret ederek Van Büyükşehir Belediyesi tarafından son dönemlerde ilçeye kazandırılan yatırımlar ve yapılması planlanan projelerle ilgili konuştu.

VAN 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:47

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