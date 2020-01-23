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Başkan Vekili Aslan, şampiyon sporcuları kabul etti

İHA

Başkan Vekili Aslan, şampiyon sporcuları kabul etti

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, şampiyon sporcuları makamında kabul etti.
İpekyolu Belediyesinin destekleriyle judo ve bocce dalında Türkiye ve bölge müsabakalarına katılan Fevzi Geyik İlk ve Ortaokulu öğrencileri ve Okul Müdürü Harun Yeşilova, Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’ı makamında ziyaret etti. Okul Müdürü Harun Yeşilova, İpekyolu Belediyesinin her zaman sporun ve sporcunun yanında yer aldığına değinerek, desteklerinden dolayı Sinan Aslan’a teşekkürlerini iletti.
Başkan Vekili Sinan Aslan da, göstermiş oldukları başarıdan dolayı okul müdürünü ve şampiyon sporcuları tek tek tebrik ederek çeşitli hediyeler verdi.
Aslan, belediye olarak her zaman spora ve sportif etkinliklere değer verdiklerini, çeşitli spor dallarında başarılı olan okullara ve öğrencilere destek olduklarını belirterek, bundan sonra da bu desteklerinin devam edeceğini dile getirdi.
Fevzi Geyik İlk ve Ortaokulu sporcuları, 17 Ocak 19 Ocak 2020 tarihleri arasında Sivas’ta düzenlenen İç Anadolu Bölgesi Minikler Judo Turnuvasında bölge birinciliği, 2019 yılında ise bocce ve judo dalında Türkiye birinciliği ve ikinciliği kazanmıştı.

VAN

23 Ocak 2020 Perşembe

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