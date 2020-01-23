Van “Yatırımcılara Yönelik Devlet Destekleri Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ev sahipliğinde “Yatırımcılara Yönelik Devlet Destekleri Bilgilendirme Toplantısı” düzenlendi.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) koordinasyonunda Van Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve İŞKUR işbirliğiyle yatırımcılara yönelik bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Türkiye’de bölgeler arası gelişmişlik farklarını gidermek, işsizliği önlemek amacıyla teşvik uygulamalarının başlatıldığını belirtti. Yatırımların daha uzun vadede getiri sağlamaları ve belirli bir maliyete ve riske tabi olmalarından dolayı, yatırımlara devlet otoritesi tarafından birtakım teşviklerin uygulanmasının adeta zorunlu bir hale getirildiğini ifade eden Aslan, “Dolayısıyla gelişmiş, azgelişmiş veya gelişmekte olan birçok ülkenin iktisadi kalkınmalarını gerçekleştirmek veya desteklemek amacıyla uyguladıkları en önemli politikalar arasında yatırımları teşvik edici politikalar gelmektedir. Kamu teşviklerinde asıl hedef reel sektörü güçlük kılmak olmalıdır. Bizim gibi az gelişmiş ve gelişmekte olan illerin sermaye yapıları ve yatırım kapasiteleri güçlü değildir. Bizler her zaman kamunun gücüne ihtiyaç duymaktayız” dedi.



“Pozitif ayrımcılık hak ediyoruz”

İlin ve ülkenin büyümesi ve kalkınması için büyük risk alarak yatırım yapan girişimcilerin pozitif ayrımcılık hak ettiğine dikkat çeken Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İŞKUR tarafından yeni işletmelere sağlanan istihdam destekleri, hali hazırda çalışma faaliyetlerini devam ettiren iş yerlerine de sağlanmalıdır. KOSGEB’in yüksek teknolojik yatırımlar ile katma değeri yüksek ve ihracat odaklı üretimler için vermiş olduğu ArGe inovasyon desteklerinin bir benzerini de üretilen ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlarda satılması için pazarlama ve tanıtım desteği vermelidir. Kamunun yatırımcı ve destekleyici kurumlarından bir başka beklentimiz, yerel üreticiler tarafından üretilen ürünlerimizin yerelde tüketilmesi yönünde inisiyatif alınmasıdır. İlin ve ülkenin büyümesi ve kalkınması için büyük risk alarak yatırım yapan biz girişimciler azda olsa böyle bir pozitif ayrımcılık hak ediyoruz. Doğu toplumunun karakteristik özelliklerinden olan geleneksel yaşam anlayışına paralel yansıması olarak hayatında da geleneksel işletme yapılanmaları zuhur olmuştur. Bu çalışmanın üreticimize, sanayicimize ve ilimize hayırlar getirmesini diler, programın düzenlenmesinde başta DAKA olmak emeği geçen tüm paydaş kurumlara teşekkür ederim.”

Yapılan konuşmaların ardından toplantı, kentteki yarımcılara yönelik yapılan sunumla son buldu.

VAN 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:47

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