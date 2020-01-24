Başkale’de sahipsiz sokak hayvanlarına yem desteği

Van'ın Başkale Belediyesi şehrin ücra noktalarında kış şartlarına maruz kalan sahipsiz sokak hayvanları için bazı bölgelere kuru mama ve yem bıraktı.

Soğuk kış günlerinde yiyecek bulamayan yaban ve sokak hayvanlarını unutmayan Başkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, belli bölgelere yem bıraktı. Başkale’de birçok bölgeye buğday ve ekmekten oluşan yiyecekleri bırakan görevliler, amaçlarının yaban hayata bir nebze de olsun katkı sağlamak olduğunu belirttiler. Belediye olarak her zaman sokak hayvanlarına karşı duyarlılık göstererek hayvanları koruma altına aldıklarını ifade eden görevliler, sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapılan hizmetlerin Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak’ın öncülüğünde gerçekleştirildiğini ifade etti.

VAN 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:46

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