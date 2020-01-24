Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı

İHA

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamadı, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, “Yağışların Van ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenmektedir. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van’da 1, Hakkâri’de eksi 1, Bitlis’te eksi 3 ve Muş’ta eksi 1 derece olması beklenmektedir. Yağışların Van ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

VAN

24 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 05:46
  • GÜNEŞ 07:12
  • ÖĞLE 12:23
  • İKİNDİ 15:02
  • AKŞAM 17:25
  • YATSI 18:45
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van'da 599 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı
YEREL HABERLER Van'da 599 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı
Başkale’de sahipsiz sokak hayvanlarına yem desteği
YEREL HABERLER Başkale’de sahipsiz sokak hayvanlarına yem desteği
(Özel) 6 yıldır evlat hasreti çeken ailenin dördüz sevinci 31 haftalık olarak dünyaya gözlerini açan dördüz bebekler taburcu oldu Baba Nurettin Bartın: “6 yıldır çocuk özlemi yaşıyorduk, Allah bize dördüz nasip etti”
YEREL HABERLER (Özel) 6 yıldır evlat hasreti çeken ailenin dördüz ...
Van’da 579 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Van’da 579 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Van'da trafik kazası; 1 yaralı
YEREL HABERLER Van'da trafik kazası; 1 yaralı
Van “Yatırımcılara Yönelik Devlet Destekleri Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
YEREL HABERLER Van “Yatırımcılara Yönelik Devlet Destekleri ...
Başkan Vekili Aslan’dan hane ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Vekili Aslan’dan hane ziyareti
TEGV’de 25. yıl coşkusu
YEREL HABERLER TEGV’de 25. yıl coşkusu
Çaldıran Belediyesi yolda mahsur kalan araçların imdadına yetişiyor
YEREL HABERLER Çaldıran Belediyesi yolda mahsur kalan araçların ...
Çaldıran Belediye Başkanı Ensari’nin acı günü
YEREL HABERLER Çaldıran Belediye Başkanı Ensari’nin acı günü
Başkan Vekili Aslan, şampiyon sporcuları kabul etti
YEREL HABERLER Başkan Vekili Aslan, şampiyon sporcuları kabul etti
Başkan Akman’dan İlçe Başkanı Başdinç’e ‘hayırlı olsun’ ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Akman’dan İlçe Başkanı Başdinç’e ‘hayırlı ...
Van’da sokak isimleri için tabela çalışması
YEREL HABERLER Van’da sokak isimleri için tabela çalışması
Bahçesaraylı çocukların kızak keyfi Okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar, tek eğlenceleri olan kızakla karlı tepelerde kayıyor
YEREL HABERLER Bahçesaraylı çocukların kızak keyfi Okulların tatil ...
Genel Sekreter Türkman şantiyelerde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Genel Sekreter Türkman şantiyelerde incelemelerde ...
Erciş'te odunluk ve kiler yangını
YEREL HABERLER Erciş'te odunluk ve kiler yangını
AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Çakır’dan Tuşba Belediyesine ziyaret
YEREL HABERLER AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı ...
Müdür Aktuğ: “Müzeler kentlerin hafızasıdır, tarihidir”
YEREL HABERLER Müdür Aktuğ: “Müzeler kentlerin hafızasıdır, ...
(Özel) Minik Mukaddes ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi
YEREL HABERLER (Özel) Minik Mukaddes ambulans uçakla Ankara’ya sevk ...
Başkan Vekili Aslan’ın esnaf ziyaretleri devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Vekili Aslan’ın esnaf ziyaretleri devam ediyor
Van’da 15 günlük yasaklama
YEREL HABERLER Van’da 15 günlük yasaklama
Van'da 13 kilo metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da 13 kilo metamfetamin ele geçirildi
Saklama kaplarından 1,5 milyon TL’lik uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Saklama kaplarından 1,5 milyon TL’lik uyuşturucu ...
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X