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Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı

İHA

VanBahçesaray yolu kar yağışı ve yoğun fırtınadan dolayı ulaşıma kapandı.

Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı

VanBahçesaray yolu kar yağışı ve yoğun fırtınadan dolayı ulaşıma kapandı.
Doğu Anadolu Bölgesi'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı VanBahçesaray yolunun kapanmasına neden oldu. Van ve çevre illerde etkili olan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı VanBahçesaray yolu ulaşıma kapandı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, yoğun fırtınadan dolayı çalışmalarına ara verirken, sürücülerin yola çıkmamalarını istediler.
VanHakkari karayolu üzerinde bulunan 2225 Rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahta bulunan 2980 Rakımlı Güzeldere Geçidi’nde ise kar yağışı ve tipi trafiği olumsuz yönde etkiliyor. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliği ekipleri ise her iki geçitte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

VAN

24 Ocak 2020 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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