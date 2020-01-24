Müdür Sünnetçioğlu: “Soba değil, ihmal öldürür”

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, yanlış kullanım ve ihmal yüzünden soba, şofben, baca zehirlenmelerinin kış aylarında ve özellikle alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaştığını söyledi.

Kış mevsiminde yaşanan karbonmonoksit zehirlenmeleri konusunda vatandaşlara uyarı ve tavsiyelerde bulunan Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, baca temizliğine dikkat edilmesi gerektiği belirtti. Sünnetçioğlu, yanlış kullanım ve ihmal yüzünden soba, şofben, baca zehirlenmelerinin kış aylarında ve özellikle alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaştığına işaret etti. Her yıl çok sayıda kişinin özellikle sobadan sızan karbonmonoksit gazı ile zehirlendiğini ifade eden Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, “Karbonmonoksit renksiz, tatsız, kokusuz ve zehirli bir gazdır. Vücuda solunum yolu ile girer ve doğrudan kana geçerek zehirlenme ve ölüme neden olur. Karbonmonoksit zehirlenmeleri sıklıkla kapalı ortamlarda, açık ocaklar, bacası çekmeyen soba, şofben, bacasız gaz sobalarında yakıtın iyi yanmaması gibi nedenlerle meydana gelir” dedi.

Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu; baş ağrısı, bulantı ve baş dönmesi gibi belirtileri olan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı alınması gereken tedbirleri ise şöyle sıraladı:

"Kullanılan her türlü ısıtma cihazı ve şofbenlerin kalite belgesi ve garanti sürelerine dikkat edilmeli, bacalar mutlaka düzenli olarak temizletilmeli, eski borular kullanılmamalı. Baca giderlerinin duvardan yatay olarak değil çatıdan dikey olarak çıkmalı. Lodoslu havalarda baca gideri nizami olsa bile soba ve ısıtıcı yakılmamalı. Aspiratör, kombi, şofben aynı bacaya bağlanmamalı. Sobalar aşırı doldurulmamalı, sobanın yandığı odada uyunmamalı. Isıtıcılar uyumadan önce mutlaka söndürülmeli. Soba ve şofbenlerin bulunduğu alanlar sık sık havalandırılmalı. Mutlaka menfez takılmalı, menfezler kesinlikle kapatılmamalı. Karbonmonoksitle meydana gelen zehirlenmelerde kısa süre içerisinde tıbbi müdahale yapılmazsa, zehirlenmeler ölümle sonuçlanabilir. Karbonmonoksit zehirlenmesinin mutlaka hastanede tedavi edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle Sağlık Bakanlığına bağlı ücretsiz aranabilen Zehir Danışma Merkezinin 114 olan telefon numarası aranılarak zehirlenmelerde yapılacak ilk yardım hakkında gerekli bilgi alınmalıdır. Hem soba hem de doğalgazdan kaynaklı yaşanan mide bulantısı, baş ağrısı ve bilinç kaybı gibi zehirlenme belirtileri baş gösterdiği zaman ilk yardım tedavisi uygulanarak 112 Acil Servisini aramalıyız ve derhal hastaneye gidin, ailenizin bütün fertlerini karbonmonoksit zehirlenmesi açısından kontrol ettirin. Unutulmamalıdır ki; soba değil, ihmal öldürür.”

VAN 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:46

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