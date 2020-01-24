Müdür Sünnetçioğlu: “Soba değil, ihmal öldürür”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Müdür Sünnetçioğlu: “Soba değil, ihmal öldürür”

İHA

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, yanlış kullanım ve ihmal yüzünden soba, şofben, baca zehirlenmelerinin kış aylarında ve özellikle alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaştığını söyledi.

Müdür Sünnetçioğlu: “Soba değil, ihmal öldürür”

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, yanlış kullanım ve ihmal yüzünden soba, şofben, baca zehirlenmelerinin kış aylarında ve özellikle alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaştığını söyledi.
Kış mevsiminde yaşanan karbonmonoksit zehirlenmeleri konusunda vatandaşlara uyarı ve tavsiyelerde bulunan Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, baca temizliğine dikkat edilmesi gerektiği belirtti. Sünnetçioğlu, yanlış kullanım ve ihmal yüzünden soba, şofben, baca zehirlenmelerinin kış aylarında ve özellikle alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaştığına işaret etti. Her yıl çok sayıda kişinin özellikle sobadan sızan karbonmonoksit gazı ile zehirlendiğini ifade eden Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, “Karbonmonoksit renksiz, tatsız, kokusuz ve zehirli bir gazdır. Vücuda solunum yolu ile girer ve doğrudan kana geçerek zehirlenme ve ölüme neden olur. Karbonmonoksit zehirlenmeleri sıklıkla kapalı ortamlarda, açık ocaklar, bacası çekmeyen soba, şofben, bacasız gaz sobalarında yakıtın iyi yanmaması gibi nedenlerle meydana gelir” dedi.
Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu; baş ağrısı, bulantı ve baş dönmesi gibi belirtileri olan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı alınması gereken tedbirleri ise şöyle sıraladı:
"Kullanılan her türlü ısıtma cihazı ve şofbenlerin kalite belgesi ve garanti sürelerine dikkat edilmeli, bacalar mutlaka düzenli olarak temizletilmeli, eski borular kullanılmamalı. Baca giderlerinin duvardan yatay olarak değil çatıdan dikey olarak çıkmalı. Lodoslu havalarda baca gideri nizami olsa bile soba ve ısıtıcı yakılmamalı. Aspiratör, kombi, şofben aynı bacaya bağlanmamalı. Sobalar aşırı doldurulmamalı, sobanın yandığı odada uyunmamalı. Isıtıcılar uyumadan önce mutlaka söndürülmeli. Soba ve şofbenlerin bulunduğu alanlar sık sık havalandırılmalı. Mutlaka menfez takılmalı, menfezler kesinlikle kapatılmamalı. Karbonmonoksitle meydana gelen zehirlenmelerde kısa süre içerisinde tıbbi müdahale yapılmazsa, zehirlenmeler ölümle sonuçlanabilir. Karbonmonoksit zehirlenmesinin mutlaka hastanede tedavi edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle Sağlık Bakanlığına bağlı ücretsiz aranabilen Zehir Danışma Merkezinin 114 olan telefon numarası aranılarak zehirlenmelerde yapılacak ilk yardım hakkında gerekli bilgi alınmalıdır. Hem soba hem de doğalgazdan kaynaklı yaşanan mide bulantısı, baş ağrısı ve bilinç kaybı gibi zehirlenme belirtileri baş gösterdiği zaman ilk yardım tedavisi uygulanarak 112 Acil Servisini aramalıyız ve derhal hastaneye gidin, ailenizin bütün fertlerini karbonmonoksit zehirlenmesi açısından kontrol ettirin. Unutulmamalıdır ki; soba değil, ihmal öldürür.”

VAN

24 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 05:46
  • GÜNEŞ 07:12
  • ÖĞLE 12:23
  • İKİNDİ 15:02
  • AKŞAM 17:25
  • YATSI 18:45
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van'da hastane girişindeki çatı çöktü: 9 yaralı
YEREL HABERLER Van'da hastane girişindeki çatı çöktü: 9 yaralı
Tuşba Belediyesinden karla mücadele çalışması
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinden karla mücadele çalışması
Van SDİ üyeleri sabah namazında bir araya geldi
YEREL HABERLER Van SDİ üyeleri sabah namazında bir araya geldi
İnci kefali göçüne hazırlık
YEREL HABERLER İnci kefali göçüne hazırlık
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde göçük: 9 yaralı
YEREL HABERLER Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde göçük: 9 yaralı
Van’da kar esareti Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: “Çalışmalar bin personel ve 250 araçla yapılıyor” “Vatandaşlarımızın bu tür durumlarda toplu taşıma araçlarını tercih etmesini tavsiye ediyoruz”
YEREL HABERLER Van’da kar esareti Van Valisi ve Büyükşehir Belediye ...
Van'da 599 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı(2)
YEREL HABERLER Van'da 599 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı(2)
Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı
Başkale'de sokak hayvanları için doğaya yem bıraldı
YEREL HABERLER Başkale'de sokak hayvanları için doğaya yem bıraldı
Tuşba Belediyesinden bir çevre dostu proje daha
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinden bir çevre dostu proje daha
Van Büyükşehir Belediyesinden yoğur kar mesaisi
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden yoğur kar mesaisi
İpekyolu Belediyesinden kar temizleme ve yol açma çalışması
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden kar temizleme ve yol açma ...
Erciş'e yılın ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Erciş'e yılın ilk karı yağdı
Özalp ilçesinde kar yağışı
YEREL HABERLER Özalp ilçesinde kar yağışı
VASKİ ekiplerinden karla mücadele çalışması
YEREL HABERLER VASKİ ekiplerinden karla mücadele çalışması
Van kar hapsinde 579 yerleşim yerinin yolu kapanırken, uçak seferleri iptal edildi
YEREL HABERLER Van kar hapsinde 579 yerleşim yerinin yolu ...
Van'da 9 Kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
YEREL HABERLER Van'da 9 Kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
Dünyaca ünlü Doç. Dr. Murat Gültekin Van halkıyla buluştu
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü Doç. Dr. Murat Gültekin Van halkıyla ...
Van'da 599 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı
YEREL HABERLER Van'da 599 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı
Başkale’de sahipsiz sokak hayvanlarına yem desteği
YEREL HABERLER Başkale’de sahipsiz sokak hayvanlarına yem desteği
(Özel) 6 yıldır evlat hasreti çeken ailenin dördüz sevinci 31 haftalık olarak dünyaya gözlerini açan dördüz bebekler taburcu oldu Baba Nurettin Bartın: “6 yıldır çocuk özlemi yaşıyorduk, Allah bize dördüz nasip etti”
YEREL HABERLER (Özel) 6 yıldır evlat hasreti çeken ailenin dördüz ...
Van’da 579 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Van’da 579 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Van'da trafik kazası; 1 yaralı
YEREL HABERLER Van'da trafik kazası; 1 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X