Van'da yılın ilk koordinasyon kurulu toplantısı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: “Hukuki bir engele takılamazsak yeni dolgu yaparak vatandaşımızın hizmetine açacağız”

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, mevcut iskelenin park yapılamayacağını belirterek, “Sahilde tekrar yeni bir park yapımı için vatandaşımızın talebini dikkate alıyoruz. Eğer hukuki bir engele takılamazsak yeni dolgu yaparak vatandaşımızın hizmetine açacağız” dedi.

Van'da 2020 yılının ilk “İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı” yapıldı. Kamu yatırımlarının ve kurumlar arası işbirliğine ihtiyaç duyulan konuların görüşüldüğü ‘İl Koordinasyon Kurulu'nun 2020 yılı birinci dönem toplantısı, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez'in başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda, eski devlet hastanesinin arazisine ‘Millet Bahçesi’ yapım projesi, Tekel binasının devri ve Van feribot iskelesi süreci masaya yatırıldı.

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Büyükşehir Belediyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü, TEİAŞ Bölge Müdürlüğü, ilçe belediye yetkilileri ile kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Toplantı öncesi bir konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, farklı sektörden çok sayıda projenin toplam bedelinin 6 milyar 709 milyon 929 bin 917 lira TL olduğunu açıkladı. Van’da 19 yatırımcı kuruluşla 14 belediyenin toplam 716 adet projesinin bulunduğunu hatırlatan Vali Bilmez, “Bu projelerin toplam maliyeti 6 milyar 709 milyon 929 bin 917 lira, önceki yıllar toplam harcaması 2 milyar 301 milyon 544 bin 803 lira, 2019 yılı ödenek toplamı bir milyar 289 milyon 903 bin 422 lira olup, aralık sonuna kadar toplam harcama tutarı ise 3 milyar 844 milyon 420 bin 728 liradır. Toplam proje sayısı 716, devam eden proje sayısı 270, ihale aşamasındaki proje sayısı 79, başlanamayan proje sayısı 19 ve biten proje sayısı ise 285 adettir” dedi.



“İlk Millet Bahçesinden biri olacak”

Eski devlet hastanesi araziyle Tekel binası konusunda da açıklama yapan Bilmez, “Eski devlet hastanesinin yerinin belediyeye tahsis süreci tamamlandı. ‘Millet Bahçesi’ olarak dizayn edilmesi için TOKİ tarafından proje firmasına iş verildi ve bu proje çalışması başlatıldı. İlimizde yapılacak ilk millet bahçesinden biri olacaktır. Tekel binasının yeri ise daha önce Özelleştirme İdaresinin elindeydi. Tabi en son Sümer Holdingin malı olmuş. Bu holding de buranın satılması için özelleştirmeye devretmiş. Özelleştirme İdaresinden geri alındı ve Hazine ve Maliye Bakanlığına geri verildi. Cumhurbaşkanlığına yazı yazıldı. Cumhurbaşkanı kararnamesinin çıkmasını bekliyoruz. Bu yazı çıktıktan sonra yerin tahsisi belediyeye değil, Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına tahsis edilecek. Teslimi gerçekleştikten sonra bir taraftan onarımına, bir taraftan arkasıyla ilgili proje çalışması yapacağız” diye konuştu.



“Burada park yapılabilecek bir alan şansımız olmayacak”

AnkaraTahran arasında demiryolu hattının geliştirilmesi için hem Van hem Tatvan hem de feribotların modernleşmesi için 2013 yılında bir projeye başlatıldığını anımsatan Bilmez, “Bu proje için bugüne kadar 300 milyon lira ödenek harcanmış. Buranın ihalesi de dün itibariyle gerçekleşmiştir. İhalenin kesinleşme süreci de devam ediyor. İskelenin sol tarafından demiryolu göle sıfır duruma geliyor. Yani burada yürüyüş yapılabilecek bir alan kalmıyor. Sağ taraftaki raylar döşenmiş, sol taraftaki raylar da döşendikten sonra burada park yapılabilecek bir alan şansımız olmayacaktır” şeklinde konuştu.



“Hukuki bir engelle takılamazsa yeni dolgu yapılacak”

Mevcut iskelede park yapımı şansının kalmadığını, ancak aynı bölgede hukuki bir engel durumunun oluşmaması halinde yeni dolgu yapacaklarının altını çizen Vali Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İran demiryolunun gelişmiş ve kullanılabilir bir hale gelmesini istiyoruz. Kars demiryoluyla nasıl bir cazibe merkezi olmuşsa Van’ın da bu modernizasyonla birlikte bir çekim merkezi olacağını ve kentimize ciddi bir katkı sunacağını umuyoruz. Bu projenin kentimizin, bölgemizin ve ekonomimizin lehine bir proje olduğunu, bunun karşılığında zaten daha büyük bir park yapılmış ve Van’ın hizmetine de sunulmuştur. Sahilde tekrar yeni bir park yapımı için vatandaşımızın talebini dikkate alıyoruz. Bu konuda da çalışmalarımızı başlatıyoruz. Eğer hukuki bir engelle takılmazsak yeni dolgu yaparak vatandaşımızın hizmetine açacağız.”

Kurum müdürlerinin sunumları ve katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla devam eden toplantı, soruların cevaplanmasının ardından sona erdi.

VAN 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:46

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