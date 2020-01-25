Van'da 6 şüpheli gözaltına alındı

Van İl Emniyet Müdürlüğümüzce PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Van İl Emniyet Müdürlüğümüzce PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; 24 Ocak 2020 günü Müdürlüğümüz Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Görevlilerimizce; PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüyle İlişkili suçlardan Ceza İnfaz Kurumlarına giren şahıslar ve ailelerinin örgütsel bağlılıklarını koparmamak amacıyla örgüt adına çalışmalar yürüten TUHAYDER yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüphelilere yönelik yapılan eşzamanlı operasyonda; (6) şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, işyeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir" denildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceğinin belirtildiği açıklamanın devamında ise "Silahlı Terör Örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

VAN 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 05:46

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