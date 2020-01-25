İpekyolu Belediyesi’nden Elazığ’a yardım kamyonu

Van’ın İpekyolu Belediyesi, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından harekete geçerek, yardım kamyonu hazırladı.

İpekyolu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan yardım kamyonu, planlı bir şekilde bölgeye sevk edilecek. Yaşanan deprem felaketiyle alakalı bir açıklama yapan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, “Dün Elazığ’da, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İpekyolu Belediyesi olarak bu üzücü afet nedeni ile bir yardım kamyonumuz hazır bir şekilde beklemekte olup, Valiliğimizin koordinasyonunda planlı bir şekilde bölgeye sevk edilecektir. Ben tekrar Elazığ ve Malatya’da, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.

VAN 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:11

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:26

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.