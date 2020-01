Edremit Belediyesinin ilk yardım tırı yola çıktı

Van’ın Edremit Belediyesi, Elazığlı vatandaşların yaralarının sarılması noktasında oluşturduğu ilk yardım tırını dualar eşliğinde uğurladı.

6,8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ için Türkiye'nin birçok ilinde yardımlar gitmeye başlarken, Edremit Belediyesi de ısınma, giyim malzemelerinden oluşan ilk yardım tırını gönderdi. 'Gün Kardeşlik Günüdür' sloganıyla bir gecede hazırlıklarını tamamlayan Edremit Belediyesi, yaklaşık 700 battaniye ve 300 ısıtıcının olduğu tırı Elazığ’a uğurladı. Edremit Belediyesi Başkan yardımcısı Vedat İlli ile Ercan Karahan’ın yanı sıra AK Parti Edremit İlçe Başkanı Sezer Bayramoğlu, meclis üyeleri ve muhtarların da katıldığı yardım kampanyasında konuşan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, kampanyaya vatandaşların yoğun destek sunduğunu ifade etti. Vatandaşların yardımlarını da ikinci tır ile göndereceklerini dile getiren Başkan Say, “Depremin yaşandığı ilk andan itibaren Sivrice, Elazığ ve Malatya belediyeleri ile iletişime geçtik. Dün akşamdan itibaren belediye imkanlarımızla temin ettiğimiz yardım malzemelerini gönderiyoruz. 700 adet battaniye ve 300 ısıtıcı ile ilk kamyonumuzu yola çıkarıyoruz” dedi.



“Kaderimiz bir acılarımız bir”

Depremi yaşamış Vanlılar olarak, bu acıyı en iyi hisseden vatandaşlar olarak Elazığlı ve Malatyalı vatandaşlarla bir olduklarını da sözlerine ekleyen Başkan Say, “Kaderimiz bir, acılarımız bir. Bu anlamda da gün kardeşlik günüdür deyip Edremit Belediyesi olarak ilk adımımızı attık. Halkımızın duyarlılığı had safhada. Gerek Edremit’te gerekse de çevre ilçelerden tüm halkımız yardım duyarlılığını göstermektedir. Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde AFAD’ın koordinasyonunda el birliğiyle ülkemiz bu sıkıntıyı da atlatacaktır. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Ben bu anlamda depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Edremit Belediyesi tarafından hazırlanan yardım tırı, dualar eşliğinde Elazığ’a uğurlandı.

