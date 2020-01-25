Van Büyükşehir Belediyesi Elazığ için seferber oldu

Van Büyükşehir Belediyesi, Elazığ’da yaşanan depremin ardından depremzedelere yardım noktasında seferber oldu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Sivrice’de 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında Van’dan bölgeye ekiplerin gönderildiğini ifade ederek, “Deprem bölgesine ilk andan itibaren 40 Kişilik AFAD ekibi, 2 UMKE ekibi, 4 ambulans, 10 kurtarma aracı ve 3 tır çadır gönderilmiştir. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in koordinasyonunda deprem bölgesi ile sürekli temas durumu söz konusudur. Bu kapsamda deprem bölgesinden gelecek talep doğrultusunda başta gıda ve barınma olmak üzere ihtiyaçların karşılanması için hazır bir şekilde beklemekteyiz. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyemize ait beş bin kişilik sıcak yemek tırı da talep doğrultusunda bölgeye sevk edilecektir. Bu bağlamda depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz” dedi.

VAN 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 05:46

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