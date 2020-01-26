Vanlı futbol hakemlerinden Elazığ için seferber

Van'da görev yapan faal futbol hakemleri ve gözlemciler, Van İl Hakem Kurulu Başkanı Zafer Korkmaz'ın çağrısı üzerine Elazığ için harekete geçti.

Elazığ ve Malatya'da meydana gelen yıkıcı deprem sonrası başta devletin ilgili tüm kurumları başta olmak üzere yurt içinden yardım seferberliği başlatıldı. Bu noktada Van'da görev yapan faal futbol hakemleri ve gözlemcileri de Van İl Hakem Kurulu Başkanı Zafer Korkmaz'ın çağrısı üzerine harekete geçti. Yardım noktasında başta gıda kolileri ve battaniye olmak üzere ısıtıcı, kışlık giysiler gibi tüm ihtiyaç malzemeleri hazırlanmaya başlandı.

Hazırlıkların bitmesiyle ilk fırsatta yola çıkarılacak malzemeleri Elazığ'a ulaştıracaklarını ifade eden Van İl Hakem Kurulu Başkanı Zafer Korkmaz, "Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremler, futbol hakem camiası olarak bizleri derinden üzmüştür. Merkez Hakem Kurulu izniyle hafta sonu oynanacak müsabakalarda isteyen takımların siyah pazubant takmalarına izin verilecektir. Ayrıca Van hakem camiası olarak çorbada bizim de tuzumuz olsun maksadıyla imkanlarımız ölçüsünde bir takım hazırlık yapmaktayız. İnşallah yardımlarımızı en kısa sürede deprem bölgesine ulaştıracağız. Bu vesile ile depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dilerken, enkaz altında kalan yaralılar başta olmak üzere tüm yaralılara şifalar dilerim" dedi.

VAN 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 05:45

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