Minik kardeşlerin feci sonu Sobadan çıkan kıvılcımlar sonucu çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti

Van'ın Erciş ilçesinde sobadaki kıvılcımların eve sıçraması ile çıkan yangında iki küçük kardeş hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre olay, Yukarıışıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Kimsenin evde olmadığı sırada sobadan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Evden dumanların çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yapılan incelemelerde yangın sırasında evde bulunan 3 yaşındaki Havvanur ile 4 yaşındaki Hiranur Yıldız'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Anne Gamze Yıldız olayın ardından fenalık geçirirken, çocukların babası Taner Yıldız'ın ise çalışmak için İstanbul'a gittiği öğrenildi.

VAN 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 05:45

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