Van’da karla mücadelede ‘Amkodor 37’ dönemi Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri 2 bin kamyon karı şehir dışına taşıdı

Van Büyükşehir Belediyesi son yılların en yoğun kar yağışının yaşandığı kentte, devam eden karla mücadele çalışmalarında ‘Amkodor 37’ kar toplama aracını kullandı.

Kar yağışının ardından sorumluluk sahasındaki ana arterleri ilk gün trafiğe açan Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, kent merkezinde biriken karları il dışına çıkarmak için de aralıksız çalışıyor. Ekipler, şehir merkezinde biriken kar yığınlarını toplamak için Rus yapımı Amkodor 37 kar toplama aracını kullanmaya başladı. Bölgede ilk kez kullanılan kar toplama aracı hem zamandan hem de iş gücünden tasarruf sağlıyor. Kar temizliği için yolların kapatılması problemini de tamamen ortadan kaldıran ve eksi 40 dereceye kadar rahatlıkla çalışabilen Amkodor 37 kar toplama aracı, İki Nisan Caddesi’nde süren çalışmalarda kullanıldı.

Kar yağışının ektisini yitirmesinden sonra alarma geçen Van Büyükşehir Belediyesi, yüzlerce personel ve iş makinesi ile gece gündüz çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürürken, çalışma ile yaklaşık 2 bin kamyon kar şehir dışına taşındı.

VAN 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 05:45

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