Edremit Belediyesinin ikinci yardım tırı yola çıktı

Van’ın Edremit Belediyesi, deprem nedeniyle zor günler yaşayan Elazığ ve Malatya'ya ikinci yardım tırını da gönderdi.

Merkez üssü Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Edremit Belediyesi kendi imkanlarıyla yardım kampanyası düzenlenmişti. Yaklaşık 700 battaniye ve 300 ısıtıcının bulunduğu ilk yardım tırını deprem bölgesine gönderen Edremit Belediyesi, bugün de ikinci tırını yola çıkardı. Yaşanan üzücü depremin ardından Elazığ ve Malatya başta olmak üzere çevre bölgelerdeki yaraların sarılması için Edremit Belediyesi, yardımlarına devam ediyor. AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı ve vatandaşların da kendi imkanlarıyla dahil olduğu yardımlaşma kapsamında toplanan malzemeler, deprem bölgesine doğru yola çıktı. Uğurlamaya Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Karahan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Sezer Bayramoğlu, Edremit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Münir Kıyat ve meclis üyeleri katıldı.



Yardım kampanyası devam ediyor

Depremzedelerin bir nebze de olsa yaralarını sarabilmek adına Edremit Belediyesi olarak böyle bir kampanya başlattıklarını dile getiren ve kampanyanın sürdüğünü belirten Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Karahan, “Her toplumsal olayda olduğu gibi birlik ve beraberliğin göstergesi kapsamında vatandaşlarımız tarafında çeşitli yardımlar düzenleniyor. Biz de halkımızın bölgedeki vatandaşlarımıza yardımlarını ulaştırmaları için Edremit Belediyesi olarak bir kampanya içine girdik. Bu kapsamda belediyemizin imkanlarıyla ilk tırımızı gönderdik. Bugün de gerek vatandaşlarımız ve gerekse de AK Parti İlçe Başkanlığımızın da destek verdiği ikinci tırımızı gönderiyoruz. Emeği geçen herkese Elazığlı ve Malatyalı kardeşlerimiz adına sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.

AK Parti Edremit İlçe Başkanı Sezer Bayramoğlu da, başta Edremit Belediye Başkanı İsmail Say olmak üzere emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, Van halkının üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdiğini belirtti. Depremi yaşananlar olarak Elazığ ve Malatyalıları en iyi anlayanların Vanlılar olduğunu anlatan Bayramoğlu, Allah’ın bir daha bu tür felaketler yaşatmaması dileğinde bulundu.

VAN 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 05:45

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