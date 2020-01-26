Van'da karla mücadele; Rus yapımı kar toplama aracı 'Amkodor 37' kullanıldı

VAN'da, Büyükşehir Belediyesi'nce yürütülen karla mücadele çalışmasında, kar kütlelerinin çok olduğu ana yollarda, Rus yapımı kar toplama aracı 'Amkodor 37' kullanıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan 579 yerleşim birimini yeniden ulaşıma açarken, kent merkezinde de yoğun çalışma gerçekleştirdi. Kar kütlelerinin çok olduğu ana yollar ve ara sokaklardaki karlar, belirli noktalara toplanıp, kamyonlara yüklendikten sonra kent dışına taşınıyor. Ekipler, bu çalışmalarını da Rus yapımı kar toplama aracı 'Amkodor 37' ile gerçekleştiriyor. Van'da ilk kez kullanılan kar toplama aracı ile hem zamandan hem de iş gücünden tasarruf sağlanıyor. Hava sıcaklığı, sıfırın altında 40 derece ölçülürken, kar kütlelerinin en çok olduğu İpekyolu ilçesindeki İki Nisan Caddesi'nde 'Amkodor 37' ile çalışma yapıldı. Çalışmalarda 2 bin kamyon kar, şehir dışına taşındı.





VAN 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 05:45

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