Van’daki yerel gazetelerin Elazığ duyarlılığı

Van’da günlük yayın yapan 6 yerel gazete, Elazığ depremini manşetlerine yansıttı. Bazı gazeteler ise, manşetlerinin yanı sıra ‘Geçmiş Olsun Elazığ’ sloganı ile depremzedelerin yanında olduklarını gösterdi.

Van’da yayınlanan Vansesi, Prestij, Bölge, Şehrivan, Van Olay ve Yeni Doğu gazetelerinin manşetlerinde, Elazığ depremi ve deprem gerçeğiyle ilgili haberler oldu. Söz konusu gazetelerin 27 Ocak tarihli sayılarında kentteki belediyeler veya kurumların Elazığ depremi ile ilgili yaptığı yardımlar da yer aldı.

Van’da deprem yaşamış bir kent olarak, depremi yaşayanların acısını iyi bildiklerini söyleyen Bölge Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Bişar Ulutaş, “Bizler Van kenti olarak 2011 yılında iki büyük deprem yaşadık. Depremin acısını iyi bildiğimiz için Elazığ’daki depremden dolayı oradaki kardeşlerimizin acısını iyi biliriz. Sadece Elazığ değil, söz konusu depremden Malatyalı kardeşlerimiz de etkilendi. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yerel gazetelerin yetkilileri ise, bireysel olarak Elazığ depremine katkı sundu.

VAN 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:45

GÜNEŞ 07:10

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 15:05

AKŞAM 17:28

YATSI 18:48

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