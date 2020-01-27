Kapıköy Gümrük Kapısından yolcu giriş çıkışları yüzde 65 oranında arttı

Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, 2019 yılında dış ticaret hacminin bir önceki yıla göre yüzde 25.5, yolcu giriş çıkışlarının ise yüzde 29.1 oranında arttığını duyurdu.

Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden 26 Ocak Dünya Gümrük Günü nedeniyle yapılan açıklamada, “1953 yılında kurucu üye olarak katıldığımız Gümrük İşbirliği Konseyi, 1994’ten bu yana Dünya Gümrük Örgütü çatısı altında faaliyet göstermektedir. Dünya ticaretinin yüzde 98’ini temsil eden bu yapı, 150 ülke gümrük idaresini bir araya getirmekte, bu yönüyle gümrük uygulamaları açısından küresel düzeyde temel ilke ve kuralları belirlemektedir. Gümrük İşbirliği Konseyi’nin 67 sene evvel 26 Ocak’ta yapılan ilk toplantısını hatırlamak ve gümrüklerin işleyişi hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla 26 Ocak, Dünya Gümrük Günü olarak kutlanmaktadır. 26 Ocak Dünya Gümrük Günü kutlamaları her yıl farklı bir tema belirlenerek kutlanmaktadır. Dünya Gümrük Örgütü’nden (DGÖ) alınan yazıda, 26 Ocak 2020 haftasında gerçekleştirilecek Dünya Gümrük Günü kutlamaları temasının bu yıl ‘İnsanoğlu, Refah ve Gezegenimizin Sürdürülebilirliğinde Gümrükler’ sloganıyla toplumsal, sağlık, ekonomik ve çevresel ihtiyaçların eylemlerimizin merkezinde yer aldığı, sürdürülebilir bir gelecek için gümrüklerin katkısı olduğu belirtilmiştir” denildi.

Gümrük idarelerimizde hem fiziki olarak hem de uygulama bakımından yeniliklerin sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

“2016 yılında tamamlanıp hizmete açılan Esendere Gümrük Kapısı ve 2019 yılında tamamlanıp hizmete açılan Kapıköy Gümrük Kapısı ile İran’a açılan gümrük kapılarımız yenilenmiştir. Bölge müdürlüğümüzün dış ticaret istatistiklerine bakıldığında, 2019 yılında dış ticaret hacminin bir önceki yıla göre yüzde 25.5 oranında artarak 122 milyon 900 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Bölge müdürlüğümüze bağlı kara hudut kapılarımızdan 2019 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 29.1 oranında artarak toplam 2 milyon 36 bin 564 yolcu giriş çıkışı gerçekleşmiştir. Bölge olarak tüm zamanların en yüksek sayısına ulaşılmıştır. Özellikle Kapıköy Gümrük Kapısından yolcu giriş çıkışları yüzde 65 oranında artarak 1 milyon 60 bin olarak gerçekleşmiştir. Bölge müdürlüğümüze bağlı kara hudut kapılarımızdan 2019 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 5.8 oranında artarak toplam 135 bin 263 araç girişçıkışı gerçekleşmiştir. Kaçakçılıkla mücadele en fazla önem verdiğimiz faaliyetlerimizden biridir. Bu alanda alınabilecek tüm tedbirleri alıyoruz. Bu bağlamda 2019 yılında 17 milyon 870 bin TL kaçak yakalama olayı gerçekleşmiştir. Bakanlığımızın tüm iş ve işlemlerinde şeffaflık ve takip edilebilirliğin sağlanması, coğrafi kısıtları ortadan kaldırarak farklı yerlerdeki ihalelere internet üzerinden teklif verilmesi sağlanarak, eşya ve araç tasfiyesi hızlandırılmış, eihale uygulamasıyla 2019 yılında 511’i araç satışı olmak üzere toplamda 11 milyon 954 bin TL satış hasılatı gerçekleştirilmiştir.”

VAN 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:45

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