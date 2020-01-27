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Çaldıran Belediyesinden depremzedeler için yardım kampanyası

İHA

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı, Elazığ merkezli meydana gelen depremin ardından yardım kampanyası başlattı.

Çaldıran Belediyesinden depremzedeler için yardım kampanyası

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığı, Elazığ merkezli meydana gelen depremin ardından yardım kampanyası başlattı.
Elazığ ve Malatya’da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Çaldıran Belediyesi yardım kampanyası başlattı. Çaldıran Belediyesinin anonslarla ve sosyal medyada Elazığ ve Malatya’da yaşayan depremzedelerin yaralarının sarılmasın için yaptığı çağrı yoğun ilgi gördü. Yapılan çağrılar üzerine Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünde toplanacak battaniye, mont, kaban, ayakkabı ve yiyecek gibi yardım malzemeleri, belediye tarafından deprem bölgesine gönderilmesi planlanıyor.
Deprem felaketinin ne kadar zor bir acı olduğunu Çaldıranlılar olarak çok iyi bildiğini ifade eden Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Elazığ ve Malatya’da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremle birlikte yüreğimizde o acıyı yaşadık ve yaşıyoruz. Depremde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yaşanan deprem felaketinin kış mevsiminde olması ve oradaki kardeşlerimizin yaralarının bir nebze de olsa sarılması için Çaldıran’da yardım kampanyası başlatmış bulunuyoruz. Belediyemizden yapılan anonslar ve sosyal medyadaki çağrılarla Fen İşleri Müdürlüğünde toplanan battaniye, giyecek ve yiyecek yardımları, belediyemiz tarafından Elazığ ve Malatya’ya gönderilerek oradaki kardeşlerimize dağıtılacaktır. Yapılan çağrılara kayıtsız kalmayan Çaldıran’da, 1976 yılında 7.6 şiddetinde yaşanan depremde 4 bine yakın insanımızı kaybettik. Depremin nasıl bir acı olduğunu en iyi bilenlerdeniz. Bundan dolayı ilçe halkımızla birlikte Elazığ ve Malatyalı kardeşlerimizin her zaman yanlarında yer alacağız” dedi.

VAN

27 Ocak 2020 Pazartesi

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