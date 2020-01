Van heyetinden ASO 1. OSB’ye ziyaret

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, beraberindeki heyetle Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesini (OSB) ziyaret ederek eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Van ekonomisine ve ticarete ilişkin görüş alışverişinde bulunulurken, eğitim faaliyetlerine ilişkin konular ele alındı. ASO 1. OSB Başkanı Niyazi Akdaş’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarete Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek, Bölge Müdürü Cüneyt Çalık, Van OSB Başkanı Memet Aslan, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, DAKA Birim Başkanı Mehmet Emin Çakay, İŞKUR Van İl Müdürü Salih Serçe, Van MYO Müdürü Prof. Dr. Sedat Yayla, Van OSB Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Metin Abi, Van OSB Koleji Yönetim Kurulu üyeleri Feyat Gültepe ve Ergül Gülaç katıldı. ASO 1. OSB Başkanı Niyazi Akdaş, eğitime büyük önem verdiklerini belirterek, “Sanayicilerimizin yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri olan nitelikli eleman bulamama sorunu olduğunu ve çözümünün mesleki eğitimden geçtiğinin bilincindeyiz. Bölgemizde yer alan çıraklık okulundan meslek yüksek okuluna kadar her alanda mesleki ve teknik eğitim kurumları ile ülkemize rol model oluşturacak eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. 10 milyon metrekare alana sahip olan ASO 1. OSB'de 300'e yakın fabrika, 40 bin civarında çalışan bulunmaktadır” dedi.

Bölgede her yıl 2 bin ila 2 bin 500 civarında nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyulduğunu anlat Akdaş, “Lokasyon olarak önce kendi sanayicimizin nitelikli iş gücünü yetiştirmeyi, sonra Türkiye'deki diğer sanayi bölgelerinin nitelikli iş gücünü yetiştirmeyi hedefliyoruz. ASO 1. OSB olarak eğitim noktasında çok önemli tecrübelerimiz var ve bu tecrübelerimizi Doğu’nun incisi, güzel insanların diyarı Van için her konuda paylaşmaya hazırız” diye konuştu.



“Türkiye'ye rol model oldu”

Van OSB Başkanı Memet Aslan da, OSB’lerinin büyük yatırımcı kuruluşlarının büyük çaplı alt ve üst yapı yatırımlarını yapabilecek olanaklara sahip olduğunu söyledi. Sanayi bölgelerinde her sektörün hayat bulduğunu kaydeden Aslan, “Bu anlamda bölge içerisinde avantajlıyız. ASO 1. OSB’de yer alan eğitim merkezleri Türkiye'ye rol model oldu. Bölgemizde yer alan ve sanayinin kalifiye eleman ihtiyacını karşılayacak Özel Van OSB Mesleki ve Teknik Kolejinin eğitim uygulamalarını destekleyecek projeler kazandırmak amacıyla sizleri ziyaret edip, tecrübelerinizden faydalanmak istedik. Burada yer alan eğitim merkezleri bizleri çok etkiledi” şeklinde konuştu.

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ise ajans faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Program, bölgede yer alan ASO Teknik Koleji, ASOSEM, Model Fabrika, Hacettepe ASO 1. OSB Meslek Yüksekokulu ve Erkunt Mesleki Eğitim Merkezinin derslik, atölye ve uygulama alanlarının detaylı bir şekilde gezilmesiyle sona erdi.

