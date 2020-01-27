Rektör Şevli, uygulama ve araştırma merkez müdürleriyle bir araya geldi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, uygulama ve araştırma merkez müdürleriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, üniversitede bulunan 50 uygulama ve araştırma merkezinin müdürüyle Senato Salonunda bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda müdürlerden merkezlerinin yaptığı faaliyetlerle ilgili bilgi alan Rektör Şevli, merkez müdürlüklerinin daha aktif olması tavsiyesinde bulundu. Van YYÜ'nün köklü bir üniversite olduğuna dikkat çeken Rektör Şevli; yerel, ulusal ve uluslararası bağlamda araştırmaya yönelik kurulan merkez müdürlüklerinin önemine değindi. Yönetim olarak şehirle bütünleşmeye yönelik çalışmalarının olduğunu ifade eden Şevli, "Özellikle şehirle bütünleşme anlamında merkez müdürlüklerinin önemli bir katkısı var. Bu katkılar bizim için çok kıymetli" dedi.

Toplantıda merkez müdürlerinin taleplerini de alan Rektör Şevli, zaman zaman bu tarz toplantılar yapacaklarını söyledi. Yaklaşık 5 saat süren toplantıda önemli kararlar alındı.

VAN 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:45

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