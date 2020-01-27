İpekyolu Belediyesinin yardım tırı yola çıktı

Van’ın İpekyolu Belediyesi, Başkan Vekili Sinan Aslan’ın talimatları doğrultusunda Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenenler için bir tır yardım malzemesi gönderdi.

Van Valiliği koordinasyonunda yürütülen yardım kampanyası kapsamında gıda kolisi ve bebek bakım çantalarının bulunduğu tır, Elazığ'a gitmek üzere yola çıktı. Sosyal Yardım İşleri Müdürü ve çalışanlarının da gönüllü olarak eşlik ettiği yardım tırındaki malzemeler, Elazığ'da bulunan Yardım Koordinasyon Toplama Merkezi yetkililerine teslim edilecek. Van Valiliği ve Elazığ Valiliği arasında devam eden koordinasyon işbirliği çerçevesinde ihtiyaç olması halinde, İpekyolu Belediyesi yardımlarını planlı bir şekilde sürdürmeye devam edecek.

VAN 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:45

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