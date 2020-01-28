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Van’da kaçak ilaç ve çay ele geçirildi

İHA

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kaçak olduğu değerlendirilen 68 bin 200 tablet ilaç ile 604 kilo 500 gram çay ele geçirildi.

Van’da kaçak ilaç ve çay ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kaçak olduğu değerlendirilen 68 bin 200 tablet ilaç ile 604 kilo 500 gram çay ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 23 Ocak günü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi Numune Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinde arama yapıldığı belirtildi. Aramada, 68 bin 200 tablet kaçak olduğu değerlendirilen ilaç ile 604 kilo 500 gram kaçak çay ele geçirildi. Olayla ilgili iş yeri sahipleri A.Ü. ve S.R.G. hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

VAN

28 Ocak 2020 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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