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Donmak üzere bulunan kaçaklar, Pakistan'dan 15 günde gelmiş

DHA

VAN'da, göçmen kaçakçıları tarafından terk edildikleri yol kenarında donmak üzereyken bulunan 8 kaçağın hastanedeki tedavisi sürüyor. El ve ayaklarında donmaya bağlı yanıklar oluşan kaçaklar, Pakistan´dan 15 gün süren zorlu yolculuğun ardından yasa dışı yollarla Türkiye'ye ulaştıklarını ve İstanbul'a çalışmaya gitmeyi planladıklarını söyledi.
İran'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 7'si Pakistan, 1'i Suriye uyruklu 8 kaçak, göçmen kaçakçıları tarafından sınıra yakın bir bölgede kaderlerine terk edildi. Donma tehlikesi geçiren kaçaklar, gece yarısı yoldan geçen sürücüler tarafından fark edildi. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaçaklar, ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Donmaya bağlı el ve ayaklarında yanıklar oluşan göçmenler, tedaviye alındı. 
15 GÜN ÖNCE YOLA ÇIKMIŞLAR
Tedavileri süren kaçak göçmenler, Türkiye'ye nasıl geldiklerini anlattı. Pakistan'dan 15 gün önce çıkan göçmenler, kaçak yolları kullanarak İran'a, buradan da zorlu bir yolculuğun ardından Türkiye'ye ulaştıklarını söyledi. Yolculuk sırasında aç ve susuz kaldıklarını belirten kaçaklar, çalışmak için İstanbul'a gitmeyi planladıklarını belirtti. 
'ELLERİNİN İLERİ DERECE DONDUĞU TESPİT EDİLDİ
Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, göçmenlerin tedavilerinin sürdüğünü belirterek, "Cumartesi günü saat 03.00 civarında hastanemize geldiler. Acil servisimizde hemen müdahale edildi. 8 göçmenin de ellerinin ileri derecede donduğu tespit edildi. Plastik cerrahi uzmanımızla hemen müdahale ettik. Çünkü tamamen kangrene gitme durumu söz konusu. Bunlara yanık tedavisi yapıldı. Daha sonra yanık merkezimize aldık ve burada gerekli tedavileri yapıldı. Sınırı geçmeye çalışırken elleri donmuş. Bir kısmının da ayakları donmuştu" dedi.
'HER TÜRLÜ YARDIMI YAPIYORUZ'
Göçmenlere maddi manevi her türlü yardımı yaptıklarını belirten, Doç. Dr. Çelik, "İçlerinde az seviyede İngilizce bilen biriyle iletişimi sağlıyoruz. Pakistan'dan yola çıkmışlar. 15 gün sonra Türkiye'ye ulaşmışlar. İran üzerinden geldiklerini anlatıyorlar. Sınırımızdan nerden geldiklerini tam bilmiyorlar. Daha sonra ellerinin donduğunu fark ediyorlar. Sonra güvenlik güçleri tarafından Van'a getiriliyor. Sonra da hastaneye geldiklerini söylediler. Buradaki tedavileri sürüyor" diye konuştu.

VAN

28 Ocak 2020 Salı

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