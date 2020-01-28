Vanlı kayakçı Balkan ikincisi oldu

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Bosna Hersek’te yapılan Balkan Kupası Yarışmalarına katılan Vanlı kayakçı Ömer Ayçiçek, 10 kilometre serbest stil kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Kayak Federasyonunun Bosna Hersek’te düzenlediği ve 11 ülkeden 109 sporcunun katılım sağladığı Balkan Kupası Yarışmalarına Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kayak Takımı sporcularından milli kayakçı Ömer Ayçiçek de katıldı. İki gün süren zorlu yarışmalarda 10 kilometre serbest stil erkekler kategorisinde 57 puanla ikinci olan Ayçiçek, olimpiyata 2 yıl kala aldığı bu puanla dünya sıralamasını daha yukarılara çıkarmayı başardı.

Van’a gümüş madalya kazandıran milli kayakçı Ömer Ayçiçek’in antrenörü Halis Korkmaz, “Ömer, ilimiz adına yurt içi ve yurt dışı birçok müsabakada sayısız başarılara imza attı. Bu başarılardan birisi de şu an Bosna Hersek’te yapılan Balkan Kupası Yarışmalarıdır. İlimiz adına katıldığımız yarışmaların birçoğunda Türkiye şampiyonluğu, ikinciliği ve üçüncülüğü elde etmenin karşılığı olarak sporcumuz Ömer Ayçiçek sergilediği üstün performanstan dolayı 2018 Kış Olimpiyatlarına katılmıştı. Bugün yapılan Balkan Kupası Yarışmalarında 10 kilometre serbest stil kategorisinde almış olduğumuz 57 puan ile olimpiyata 2 yıl kala dünya sıralamasındaki başarımızı daha yukarılara taşımış olduk. İlimiz adına böylesi gurur verici başarılarından dolayı sporcumuzu bir kez daha tebrik ediyor, bizlere vermiş olduğu desteklerinden dolayı İl Müdürümüz Nevzat İnanç’a çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Balkan Kupası Yarışmalarında ikinci olan Ömer Ayçiçek ve antrenörü Halis Korkmaz’ı tebrik eden Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, “Öncelikle bu güzel başarılarından dolayı antrenörümüzü ve sporcumuzu yürekten kutluyorum. İlimiz sporcuları her branşta farklı derecelerle bizleri mutlu eden başarılara imza atıyorlar. Milli kayakçımız Ömer Ayçiçek de bu başarılara imza atan sporcularımızdan birisidir. İnşallah sporcumuz olimpiyatlara 2 yıl kala kazanmış olduğu bu güzel başarısını, azim ve kararlılıkla ülkemiz adına katılacağı olimpiyatlarda da sergileyecektir” diye konuştu.

VAN 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 05:44

GÜNEŞ 07:09

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:30

YATSI 18:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.