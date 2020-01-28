Van’da yaralı bulunan Puhu, tedavi altına alındı

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Van merkez İpekyolu ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Puhu, tedavi altına alındı.

İpekkyolu ilçesi Yalım Erez Mahallesinde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Puhu (Bubo Bubo) kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan alınan yaralı kuşun tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

VAN 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 05:44

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