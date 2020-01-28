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“Utandıran hastalık” kışın şiddetini arttırıyor

İHA

“Utandıran hastalık” kışın şiddetini arttırıyor

Lokman Hekim Hayat Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Deniz Özbilici, tüm dünyada sık görülen rahatsızlıklar arasında bulunan ve “Utandıran hastalık” olarak da nitelendirilen anal fissür (makat çatlağı) rahatsızlığının kış aylarında şiddetini arttırdığını söyledi.
Anal fissür ile ilgili açıklamalarda bulunan Op. Dr. Deniz Özbilici, “Utandıran hastalık” olarak da nitelendirilen rahatsızlığın kış mevsiminde daha çok sorun oluşturduğunu kaydetti. Özbilici, kabızlığın daha sık görülmesi nedeniyle bu dönemde şikayetlerin arttığını ifade ederek, “İnsanda makat bölgesi çok fazla sinir ucu içerdiğinden dolayı oldukça hassastır. Genellikle kabızlık nedeni ile zorlu dışkılamalar sonrasında anal fissür gelişir. Makatta çatlak ya da tıbbi adı ile anal fissür, dünyada yaygın olarak görülen rahatsızlıklar arasında ilk sıralarda geliyor. Hastalar şiddetli ağrı duyduklarını, sanki küçük cam parçaları çıkarıyormuş gibi hissettiklerini ifade ediyor. Ancak asıl ağrı dışkılamanın bitiminde ortaya çıkıyor ve saatlerce sürebiliyor. Bu ağrılar kişiyi günlük yaşamından alıkoyacak kadar şiddetli olabiliyor. Hastalar utandıkları için doktora gitmek istemiyor, ancak iş ilerleyip de içinden çıkılmaz hal alınca mecburiyetten gidiyorlar” dedi.

“Tedavinin ilk şartı; lifli besinler, spor ve bol su”
Tedavinin en önemli ayağında diyetin bulunduğunu vurgulayan Dr. Özbilici, botoksun da anal fissür tedavisinde kullanılan yöntemler arasında olduğunu söyledi. Özbilici, “Doktor tavsiyesiyle olmak şartıyla kremler öncelikli olarak uygulanabiliyor. Bunun çözüm olmaması durumunda eskiden hastalar cerrahiye yönlendiriliyordu. Ancak günümüzde yüz gençleştirmede kullanılan botoks uygulaması makat çatlağında da uygulanıyor. Botoksla çözüm bulunamaması durumunda ameliyat son seçenek olarak düşünülüyor” diye konuştu.

Botoks, anal fissür tedavisinde ne kadar etkili?
Dr. Özbilici, botoks ile makat çatlağı tedavisi hakkında şu detayları verdi:
“Ameliyathane ortamı gerektirmeyen botoks işlemi 46 ay süre ile iç makat kasında geçici felç oluşturuyor ve bu dönemde makatta oluşan gevşeme ile dışkı daha rahat geçiş sağlıyor. Bu sayede makat çatlağı ya da yırtığı vücut tarafından iyileştirilebiliyor. Bu sürenin sonunda hasta diyetine dikkat ettiğinde botoks enjeksiyonunu tekrarlamaya gerek duyulmuyor. Hastaların yüzde 7075'inde tam başarı, yüzde 20'sinde kısmi başarı elde edildiği, yüzde 510'unda botoks tedavisinin sonuç vermediği bildirilmektedir” ifadelerini kullandı.

“Kahve ve alkol tüketimi azaltılmalıdır”
Nüksü önlemek için dikkat edilmesi gerekenlere de değinen Op. Dr. Deniz Özbilici, “Kabız olmamak için düzenli ve sağlıklı besinler tüketilmeli (sebze, meyve ve özellikle baklagiller) ve bol su (günde en az 810 bardak) içilmelidir. Düzenli spor aktiviteleri (örneğin yürüyüş) önerilebilir. Kahve ve alkol tüketimi azaltılmalıdır. Bu önlemlerle dışkılama alışkanlığı düzenlenebilir. Diyete dikkat edilmediği takdirde, makat çatlağının yüzde 3070 oranında tekrarladığı bilinmektedir” şeklinde konuştu.

VAN

28 Ocak 2020 Salı

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