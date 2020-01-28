Van Büyükşehir Belediyesinden ‘karla mücadele’ açıklaması

Van Büyükşehir Belediyesi, 24 Ocak 2020 tarihinde Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan yoğun kar yağışının kentte de etkisini gösterdiğini ve ilk andan itibaren ekipler tarafından çalışmalara başlanıldığını duyurdu.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, araç parklarında bulunan greyder, loder, beko loder, kamyon, rotatif, tuzlamaküreme, treyler, dozer ve ekskavatör olmak üzere toplamda 250 iş makinesi ve yaklaşık bin personelle 2 vardiya halinde merkez ve 13 ilçe şantiyesinde 23 ekiple karla mücadele çalışmalarının 24 saat esasına göre yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, “Van Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında 11 bin kilometre yol ağı ve 100 kilometre yaya yolu bulunmaktadır. Kar yağışının ardından 691 yerleşim yerinden 579’u kapanmış ve çalışmalar neticesinde karla mücadele ekiplerinin üstün gayretleriyle de kapalı yollar tamamen açılmıştır. İl genelinde 27 Ocak 2020 tarihi itibarıyla kapalı yolumuz bulunmamaktadır. Aynı zamanda merkezdeki yaya yolu ve kaldırımlarda ise temizlik çalışmaları yüzde 90 civarında tamamlanmıştır. Kar kaldırma çalışmaları tamamlanan Cumhuriyet, Maraş, Zübeyde Hanım, Mareşal Fevzi Çakmak, İskele, Sıhke, İki Nisan, Milli Egemenlik, Hastane ve Gölbaşı caddeleri kardan arındırılırken, Erekdağı, Hacıbekir, Suvaroğlu ve Eski Cezaevi caddelerinde ise çalışmalar sürmektedir. Karla mücadele çalışmalarımıza DSİ 17. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Tuşba, İpekyolu ve Edremit belediyeleri de destek sunmuştur. Aynı şekilde Van Büyükşehir Belediyemiz de Karayolları ve ilçe belediyelerine destekte bulunmuştur. Bu kapsamda şehir merkezinden yaklaşık 2 bin 250 kamyon seferiyle 36 bin metreküp kar yığını şehir dışına taşınmıştır. Ayrıca tuzlama çalışmalarında da 800 ton tuz kullanılmıştır. Belediye kriz masasına kar yağışından itibaren hasta ve araç kurtarma gibi olaylar başta olmak üzere yaklaşık binin üzerinde ihbar ulaşmış, ekiplerimiz tarafından yürütülen çalışmalarla onlarca araç ve yardım talebinde bulunan hastaya ulaşılmıştır. İl genelinde hiçbir mağduriyet yaşanmamıştır. Bu kar yağışı bir şeyi daha net bir şekilde göstermiştir ki; karla mücadele çalışmalarında yol kenarına park edilen araçlar ve toplu taşıma araçlarının tercih edilmemesi karla mücadele çalışmalarını güçleştirmiştir. Bu nedenle vatandaşlarımızdan gerekli hassasiyeti ayrıca göstermelerini rica ediyoruz” denildi.

VAN 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 05:44

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